27.01.2017 / 17:25



Водители мариупольских маршруток будут проходить проверку через базу данных полиции

В Мариуполе введут проверку водителей, которые захотят работать на городских маршрутах у частных перевозчиков и муниципальном транспорте. Проверять соискателей на должность водителя будет полиция. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

С таким предложением на совещании в Мариупольском городском совете выступил представитель предприятия «Азовская автобаза», у водителя которого полиция выявила поддельные документы.

«Выдайте нам рекомендации, чтобы прежде чем принимать на работу водителя, он проходил через полицию, чтобы все права просматривали. Принимая на работу человека, я подаю информацию в департамент. Но также я знаю, что в департаменте нет проверки документов. Давайте выработаем эту систему», - сказал перевозчик.

Инициатива была поддержана представителями городской власти - первый заместитель мэра Александр Голтвенко решил ее внедрить.

«Независимо от того, сколько автобусов имеется в АТП, в том числе и водители, которые трудоустраиваются в ТТУ, будут проходить проверку через базу данных полиции. Чтобы на будущее у нас не было подобных инцидентов, когда человек использует правильные или неправильные документы, выданные в непонятный промежуток времени», - сказал Александр Голтвенко.

Также в Мариуполе будут проводить рейтингование автокомпаний, включая ТТУ.