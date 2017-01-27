|
27.01.2017 / 16:55
Мариуполец хранил дома оружие, боеприпасы и наркотики (ФОТО)
У жителя Мариуполя изъяты оружие, боеприпасы и наркотики. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.
В полицию поступила информация о том, что в частном доме Левобережного района хранятся наркотические средства. В ходе обысковых мероприятий в помещении в разных местах были спрятаны 1,5 литровая банка и сверток с высушенным сухим растением, граната Ф-1 с запалом, револьвер и пистолет, - говорится в сообщении ведомства.
Происхождение и предназначение опасных предметов предстоит установить следствию. Что касается конопли, то ее 37-летний злоумышленник подготовил для собственного употребления.
Открыты уголовные производства по ч.1 ст.309 «Незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта» и ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями указанных статей, - до 7 лет лишения свободы.