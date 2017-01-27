27.01.2017 / 16:55



Мариуполец хранил дома оружие, боеприпасы и наркотики (ФОТО)















У жителя Мариуполя изъяты оружие, боеприпасы и наркотики. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.

В полицию поступила информация о том, что в частном доме Левобережного района хранятся наркотические средства. В ходе обысковых мероприятий в помещении в разных местах были спрятаны 1,5 литровая банка и сверток с высушенным сухим растением, граната Ф-1 с запалом, револьвер и пистолет, - говорится в сообщении ведомства.

Происхождение и предназначение опасных предметов предстоит установить следствию. Что касается конопли, то ее 37-летний злоумышленник подготовил для собственного употребления.