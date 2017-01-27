27.01.2017 / 16:09



Мариупольцев приглашают на авторский проект «Высоцкий: черное и белое»







В Мариуполе ко дню рождения Владимира Высоцкого в ДК «Молодежный» покажут театрализованные этюды о двух сторонах души артиста.

Как сообщает MRPL.CITY, авторский проект «Высоцкий: черное и белое» состоит из постановок и концертных номеров - пьесы о Высоцком и Марине Влади, созданной на основе того, что известно об их судьбе, чтении стихов, песен самого барда и танцев.

В холле дворца также представят экспозицию фотографий артиста.

«Все, что будет происходить на сцене – не классический вечер памяти, а интерпретация наследия великого человека творческой лабораторий ДК «Молодежный», - уточняется в презентации мероприятия.

Вечер состоится в ДК "Молодежный" 4 февраля в 17:00. Стоимость билета – 25 грн.