27.01.2017 / 15:30



Из-за хищения кабеля восемь тысяч мариупольцев остались без телефонной связи

В Мариуполе из-за хищения кабеля телефонная связь не работает у 8 тысяч абонентов. Проблема постоянных краж телефонного кабеля была поднята в ходе последней сессии городского совета, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

На рабочем совещании под председательством заместителя городского головы Ярослава Хотнянского с участием правоохранительных органов, представителями «Укртелекома» и депутатов городского совета решали, что нужно делать для эффективной борьбы с хищением кабельно-проводниковой продукции в Мариуполе.

С целью пресечения хищения телефонного кабеля, «Укртелеком» закупил 6 специальных контроллеров, которые призваны обеспечить охрану 480 линий. Кроме того, подвалы жилых домов ставят под сигнализацию, идет плодотворное сотрудничество с полицией. По мнению предприятия, основная проблема заключается в работе пунктов приема цветного и черного металла, куда и сбывают украденные кабеля. В Мариуполе работает 47 металлобаз.

«Со всеми собственниками пунктов приема черного и цветного металла постоянно проводится работа. Их просят не принимать или сообщать по факту о приеме продукции, которая носит признаки хищения», – подчеркнул Ярослав Хотнянский.

Ярослав Сергеевич отметил, что «Укртелекому» нужно уделить пристальное внимание защите собственных сетей. В целом усилить взаимодействие работы правоохранительной системы и наладить сотрудничество с КСНами.