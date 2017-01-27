27.01.2017 / 14:47



У мариупольских перевозчиков выявили свыше 400 нарушений

В прошлом году Департаментом транспорта и связи Мариупольского горсовета выявлено 429 нарушений, допущенных частными перевозчиками, работающими на городских маршрутах. Больше всего нарушений касались технического и санитарного состояния салонов и культуры обслуживания пассажиров.

Об этом, как сообщает MRPL.CITY, рассказал директор департамента Василий Клат, передает ilich.in.ua.

По его словам, всего в 2016-м году прошли 53 проверки подвижного состава.

«Было проверено больше тысячи единиц автобусов, выявлено почти 430 нарушений: по санитарному состоянию 55 случаев, состоянию салона – 255, нарушению ПДД только 20. Также сотрудниками департамента по культуре обслуживания выявлены около 100 нарушений», - сказал Василий Клат.

Он добавил, что в результате проверок изъяты 30 разрешений на работу и с маршрута сняты 4 единицы транспорта. Также полиция составила 13 протоколов и один акт «Укртрансбезпеки».