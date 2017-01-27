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27.01.2017 / 14:01
На дорогах Мариуполя может появиться такси для людей в инвалидных колясках
На дорогах Мариуполя в ближайшее время может появиться такси для людей с особыми потребностями.
Об этом, как сообщает MRPL.CITY, говорилось на заседании Комитета доступности людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, передает ilich.in.ua.
«Городу необходимо социальное такси, в которое люди на колясках могли бы самостоятельно заехать, закрепить коляску и с комфортом добраться до поликлиники, пенсионного фонда или другого учреждения», - отметила начальник отдела по гуманитарным вопросам Наталья Танаджи.
По словам заместителя городского головы Ксении Суховой, на данный момент подбирается автомобиль, который бы отвечал всем требованиям.
Напомним, в рамках программы «Доступный город» планируются внедрение в объекты социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры элементов, которые помогут людям с инвалидностью и маломобильным группам жителей.