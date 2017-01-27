27.01.2017 / 13:00



Мариупольский меткомбинат объявил конкурс «Мисс ММКИ» (ФОТО)







Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича к юбилею 120-летия со дня основания предприятия проводит конкурс “Мисс ММКИ”! Конкурс будет проходить на официальном интернет-портале ММКИ, где за победительницу смогут проголосовать работники меткомбината. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Жители Мариуполя смогут поддержать участниц конкурса своими голосами на двух официальных страницах MRPL.CITY в Facebook и "ВКонтакте".

Для того чтобы проголосовать за понравившуюся участницу в Facebook, поставьте отметку “мне нравится” к фото участницы (фотографии всех конкурсанток будут находиться в альбоме “Конкурс “Мисс ММКИ”).

Для того чтобы проголосовать за понравившуюся участницу в "ВКонтакте", аналогично поставьте отметку “мне нравится” к фото участницы (фотографии всех конкурсанток будут находиться в альбоме “Конкурс “Мисс ММКИ”).

Победительница конкурса будет определена суммарным количеством голосов на официальном интернет-портале ММКИ, официальных страницах MRPL.CITY в Facebook и "ВКонтакте".

Конкурс стартует 27 января и продлится до 3 февраля включительно.