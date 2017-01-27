27.01.2017 / 12:10



С начала года в Мариуполе образовалось 8 новых ОСМД

В Мариуполе успешно продолжается жилищно-коммунальная реформа и активно создаются новые ОСМД. Подтверждением этого служит образование 8 новых объединений уже в 2017 году, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого – это 100 % показатель. На данный момент в нашем городе насчитывается 321 объединение совладельцев, в состав которых входит 351 дом.