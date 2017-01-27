27.01.2017 / 11:30



Мариупольский концерн с полувековой историей в этом году снова заработает?

Для мариупольцев остается открытым вопрос о дальнейшей судьбе некогда ведущего украинского машиностроительного завода «Азовмаш». Ответ на него в завершении 15 сессии городского совета дал Вадим Бойченко на пресс-конференции для СМИ. Об этом говорится в сюжете «Мариупольского ТВ», передает ilich.in.ua.

Мариупольский концерн «Азовмаш» с полувековой историей, ещё два года назад был одним из лидеров по выпуску вагоностроительной продукции на постсоветском пространстве. Сегодня же все это лишь приятные воспоминания. Люди остались без работы, а перед предприятием висит огромный долг по компенсации заработной платы сотрудникам. Однако, не смотря на это, городской голова Мариуполя уверен, что уже в этом году некогда крупнейший в стране завод снова заработает.

«У меня есть твердая уверенность, опирающаяся на определённые факты. Я бы не хотел сейчас рассказывать о датах, но я знаю, что сейчас практически сформирован пакет заказов, в двух направлениях - по литью и вагоностроению, для запуска этого предприятия, я бы не хотел сейчас говорить о датах, потому что это большая работа», - рассказал Вадим Бойченко.