27.01.2017 / 10:56



В Мариуполе создадут диспетчерский пункт единой диспетчерской скорой помощи

К середине текущего года в Донецкой области начнет функционировать единая оперативная диспетчерская скорой помощи. Центральную мониторинговую диспетчерскую оборудуют в Краматорске. Тут же будет находиться серверное оборудование, дублирующее оборудование установят в Мариуполе.

В ремонт помещений и закупку оборудования для единой диспетчерской на Донетчине намерены вложить 60 млн гривен, сообщает ИА «Вчасно».

«Единая оперативная диспетчерская служба – это современный подход к оказанию неотложной медицинской помощи во всем мире, - отмечает и.о. директора областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Кияшко. — Очень хорошо, что в таких сложных условиях появилась возможность создания высокотехнологичной службы».

Все процессы оказания неотложной помощи населению будут немедленно контролироваться и станут автоматизированными. Диспетчер сможет видеть, где именно находится бригада, как обстоят дела с расходом лекарств, топлива. Новая служба позволит меньше времени тратить на дорогу по вызову. Диспетчер найдет ближайшую свободную бригаду и отправит ее по адресу.

Всего в Донецкой области будет семь диспетчерских – в Краматорске, Славянске, Константиновке, Мирнограде, Великой Новоселовке, Волновахе и Мариуполе. IT-система каждой из них будет обустроена так, что если случится форс-мажор, то диспетчерская сможет обслуживать и соседнюю территорию.