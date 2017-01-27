27.01.2017 / 10:10



Мариупольцы могут увидеть в платежках на газ новую графу

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, постановила предоставлять потребителям информацию относительно объемов потребления природного газа не только в кубометрах, но и в единицах энергии – с целью оценить потребление голубого топлива по сравнению с другими видами энергии.

Об этом на заседании комиссии рассказала директор Департамента по регуляции отношений в нефтегазовой сфере НКРЭКУ Татьяна Рябуха, сообщает Укринформ.

«С целью повышения эффективности потребления природного газа и для предоставления возможности потребителям оценить потребление газа в сравнении с пользованием другими видами энергии предлагается ввести на рынке природного газа использования единиц энергии», - сказала Рябуха.

В соответствии с постановлением, потребителям в платежных документах рядом с объемами потребленного природного газа в кубометрах будет предоставляться информация о потребленном ресурсе в единицах энергии.