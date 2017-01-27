27.01.2017 / 09:34



В Мариуполе через две недели откроют кинологический центр Начальник областного главка полиции Вячеслав Аброськин анонсировал открытие кинологического центра в Мариуполе. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua. "На прошедшем совещании с личным составом управления Нацполиции в Донецкой области генерал Аброськин сообщил, что уже через две недели откроется новый современный кинологический центр, восстановление которого проходит при поддержке градообразующих предприятий Мариуполя", - говорится в сообщении.