27.01.2017 / 09:11



На Мариупольском направлении противник применил 152 мм артиллерию, танки, БМП и гранатометы

В целом за прошедшие сутки в зоне АТО на Донбассе зафиксировано 63 обстрела. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице Facebook.

«На Мариупольском направлении из 152-миллиметровой артиллерии, танков, БМП, гранатометов и стрелкового оружия они обстреливали Широкино, а со 122-миллиметровой – Талаковку. Из минометов различных калибров противник вел огонь по Лебединскому, Красногоровке, Талаковке, и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Новогригоровке, Гнутово и Павлополю», - говорится в сообщении.

На Луганском направлении противник подверг обстрелам РСЗО БМ-21 “Град” Новозвановку, выпустив в сторону наших позиций 20 снарядов. Здесь же они применили и 122 миллиметровую артиллерию.