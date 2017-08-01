Суббота, 12 августа 2017 года, № 83 Публично о личном с Николаем Пожогиным

Станислав Евченко: «Нужно стремиться расти над собой» Фото Владислава Лупаненко: Показать личный пример. Айтишник Евченко не только успешен в бизнесе, но и воодушевляет молодежь на личностный рост.



Молодой бизнесмен о том, как найти равновесие между работой и хобби, о новых знаниях и мечтах Сегодня жизнь Станислава Евченко, яркого и успешного представителявЂ‚сферывЂ‚информационныхвЂ‚технологий,вЂ‚комфортно размещается на двух уравновешенных чашах весов судьбы – бизнес и общественная деятельность. А вот осью является постоянная работа над собой: изучение новинок отрасли, плодотворное взаимодействие с клиентами. Как это удается 30-летнему айтишнику, рассказывает сам Станислав. Рецепт счастья В данный момент я сфокусирован на развитии своей фирмы, хотя движение вперед идет все же по двум направлениям: бизнес и гражданская инициатива. Это забирает львиную долю моего времени. Мне повезло: хобби и работа находятся в одной области – информационных технологий. И когда накапливается усталость от выполнения заказа, переключаюсь на разработку собственной идеи, зачастую она потом становится предметом бизнеса – началом новой большой работы. Мечта и море В ближайших планах – взять отпуск. Не помню, чтобы отдыхал в последние десять лет. Скорее всего, потому что занимаюсь любимым делом. В моей жизни много разнообразных событий, к тому же, откровенно сказать, практически живу в поезде Мариуполь – Киев. Часть наших клиентов находится в столице, там же проходит очень много мероприятий. Это конференции, тренинги, семинары, симпозиумы, связанные с IT-индустрией. Это и производственные нужды, и научная работа, и личный интерес. А как для уроженца Мариуполя, отдых для меня – это, конечно же, море. По-другому не представляю себе возможности расслабиться. Еще люблю бильярд – это и эмоции, и тонкий расчет для успешного проведения партии. О бизнесе и успехе Рассматриваю бизнес как одну из форм помощи человеку. Только тогда можно говорить, что бизнес успешен, если он решает какую-то проблему – или человека, или целой компании. Если ты чувствуешь нужду и боль клиента и помогаешь ему в решении проблемы, то заработок – это благодарность. Деньги, бартер, авторитет, слава – это все формы благодарности. У меня вообще не было опыта ведения бизнеса, получалось все больше по наитию, подсознательно. Хотя мнение о заработке как благодарности клиента позднее встречал в разных источниках – читаю много книг по бизнесу. Ранний интерес С малых лет меня тянуло к точным наукам. И отец, и мама – инженеры по образованию (отец нашего героя – Виталий Евченко, первый проректор ПГТУ, кандидат технических наук, доцент. – Прим. ред.). Поэтому в семье понятен интерес к техническим наукам. Мой первый учитель в гимназии №2 – Роман Зиновьевич Донской – сильнейший математик, затем в техническом лицее нам преподавала его ученица Ольга Войтович. Это классные учителя, они давали возможность думать, а не просто изучать предмет. Я занимался в школе искусств, много читал, но фокус развития всегда был на математику и физику. Поэтому в ПГТУ моей первой специальностью стало электроснабжение промпредприятий. Именно на этой кафедре было больше всего математики. Практическая информатика А вот информатика вошла в мою жизнь, когда в доме появился компьютер. Я сам начал в нем разбираться – мне показали, как он включается и что может делать. Считаю, мне повезло, что игры тогда были не такие красочные: наигравшись вдоволь, я задался вопросом, не как проходить все уровни, а как писать программы для красивых и красочных игр. Позже, уже на коммерческой основе, выпустил несколько таких. Когда начал интенсивно развиваться Интернет, стал работать в этом направлении. Еще со времени научно-студенческих разработок ушел в область искусственного интеллекта и мировых сетей. И в принципе сейчас два продукта, которые производит моя компания, – разработка сайтов и рекомендательныевЂ‚сервисы, основанныевЂ‚навЂ‚искусственном интеллекте, которые анализируют, чем интересуется и что читает пользователь, посетивший сайт. Впоследствии ему предлагаются по его интересам дополнительные материалы, ресурсы, статьи, книги, журналы. Эти сервисы для бизнес-сектора – издательств, сайтов, а не для рядовых пользователей. Общественная часть Я являюсь координатором фонда BrainBasket. Здесь одна из основныхвЂ‚задачвЂ‚–вЂ‚организация бесплатных курсов по программированию для взрослых, детей, а также для участников АТО. Фонд BrainBasket совместно с мариупольским IT-кластером проводит набор и обу­чениевЂ‚ввЂ‚МариуполевЂ‚ивЂ‚еще 30 городах Украины по грантовому проекту Technology Nation. Обучение проходит в формате blended learning (смешанное обучение), что предусматривает самостоятельную работу с лекционным материалом, который доступен онлайн, и аудиторную практику под руководством опытных менторов на базе библиотеки имени Короленко и ПГТУ. Это дает слушателям хороший базис для дальнейшего обучения и трудоустройства в IT-сфере. Ведущий на ТВ Впервые я увидел слаженную работу профессиональной команды на Мариупольском ТВ, когда попал на прямой эфир программы «Мариуполь online», куда меня пригласили в качестве эксперта по управлению репутацией компании (одно из направлений в нашей работе). Несколько позже я поделился своими идеями, а потом меня пригласили соведущим в программу «Слово vs слово». Это замечательный опыт, ведь прямой эфир – определенный стресс, выход из зоны комфорта, вызов, который заставляет побороться с собой. После выхода передачи, когда смотришь повторный показ, анализируешь и признаешь свои ошибки, а значит, продолжаешь расти над собой. Быть активнее КиеввЂ‚оперативновЂ‚реагирует на события и вызовы времени, в сравнении с Мариуполем здесь быстрее происходит взаимодействие, встречи, консультации. Город – это люди, и нашу провинциальность легко подвинуть, если мариупольцы начнут проявлять активность, а значит, получать больше возможностей, реализовывать себя, получать большую зарплату, соответственно, будет развиваться экономика. Вот такими небольшими шагами мы сможем изменить что-то в городе в положительную сторону, решить любую проблему с видимым результатом, а не на уровне деклараций. Обучение нон-стоп «Образование на протяжении всей жизни уже давно стало мировым трендом. Это не слишком элегантный перевод термина life time learning. Это способ жизни людей, которые хотят оставаться профессионалами, специалистами своего дела. Если у меня появляется новое направление бизнеса, я автоматически подыскиваю курсы, чтобы пополнить багаж знаний. Для себя выбрал три университета: Массачусетский, Стэнфорд и Гарвард, курсы которых по разным направлениям прохожу регулярно. Европейские университеты предлагают массу бесплатных курсов. Благодаря онлайн-обучению и владению базовым английским можно расширить перечень университетов до бесконечности», – отмечает Станислав Евченко. Николай Пожогин