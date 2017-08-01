Суббота, 12 августа 2017 года, № 83 Зверье мое с Катериной Бережной

В шубке летом Тень, вода и свежий воздух. В жаркие дни владельцы усатых-полосатых должны внимательно следить за состоянием своих питомцев.



Как помочь муркам и барсикам пережить летний зной У кошек, живущих в квартирах, нет возможности скрыться впрохладном укромном месте, нет доступа к водоему, а хозяева даже не задумываются, как тяжело их любимцу выносить зной и духоту. В зону риска попадают брахицефалические породы – то есть те, у кого лицевая часть черепа укорочена: это персы, британцы и экзоты. Через их маленькие носики горячий воздух сразу попадает в легкие, по­этому кпредставителям таких пород следует проявить особое внимание. Однако перегреться летом может кошка любой породы. Представьте себя котом Ситуацию прокомментировала Оксана Радькова, ведущий терапевт ветклиники «Динго»: «Если вам неясно, почему возникает тепловой удар у животного, находящегося в уютной городской квартире, просто поставьте себя в те же условия. Наденьте шерстяные брюки и свитер, отключите кондиционер и закройте форточки (как вы делаете, уходя на работу). Чувствуете? Чтобы спасти вашего любимца от жары, нужно поддерживать подходящую для него температуру в помещении – это 22-24 градуса. Животных с тепловым ударом, увы, не всегда удается спасти». По ее словам, летний зной опасен не только тем, что коту жарко, но и обострением всех хронических заболеваний. Впервую очередь это касается болезней сердечно-сосудистой,дыхательной и нервной систем. Ветеринарные врачи советуют еще до наступления жарких дней отнести животное на прием в клинику для консультации, особенно если ваш любимец – сердечник. Жара для кота с патологиями дыхательной системы тоже грозит обострениями. Животные, болеющие астмой, могут испытывать панику при дыхательной недостаточности. Предотвратить перегрев Коты, несмотря на шерстный покров, тоже потеют, а следовательно, теряют много жидкости, которую необходимо восполнять. Поэтому, во-первых, чтобы спасти питомца от жары, обеспечьте его свободным доступом к питьевой воде. Лучше всего расставить много мисок по квартире, даже там, где их раньше не было. Использовать надо только кипяченую или фильтрованную воду, а чтобы вней не размножались бактерии, ее нужно менять 3-4 раза в день. Помимо питьевой воды, важно обеспечить животному прохладные водные процедуры. Это можно сделать с помощью влажного полотенца, просто завернув внего кота или протерев питомца. Еще следует намочить подушечки лап, животик в том месте, где мало шерсти, мордочку – особенно нос, рот и уши, но так, чтобы вода не попала внутрь. Чтобы охладить кота, можно наполнить небольшую бутылочку холодной водой и приложить кбедру, шее или подмышкам животного – там, где расположены крупные ар­терии. Квартиру необходимо все время проветривать, можно развесить на окнах влажные простыни. Но ветврач предупреждает: если кот страдает заболеваниями почек, то любые влажные процедуры недопустимы. Горячий воздух в сочетании с влагой вызывает обострение болезни! Легкая еда приветствуется Кормить кота в жару следует только нежирной легкой пищей, отдать предпочтение лучше сухим кормам. Если же вы предпочитаете влажный и натуральный корм, то давать его следует небольшими порциями. Следите, чтобы пища не оставалась в миске, поскольку она быстро портится. Если кошке жарко настолько, что она отказывается от еды, то стоит кормить ее один раз в день в вечернее время, когда жара немного спадет, это снизит нагрузку на пищеварение. Если у питомца есть ограничение в питании по здоровью – обязательно придерживайтесь. Признаки теплового удара В первую очередь к ним относятся апатичное состояние, покраснение слизистых, в том числе конъюнктивы глаз, отеки, рвота, понос и нервные явления, возможны даже обмороки. Если вы замечаете, что ваш любимец впал в апатию, то непременно измерьте ему температуру. Если она выше 39 градусов, то кота нужно срочно остужать. Появление одышки и высунутый язык говорят о повышении артериального давления. Но измерить его может только врач, поэтому обязательно доставьте кота в ветклинику для осмотра.