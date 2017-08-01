Суббота, 12 августа 2017 года, № 83





Звездный дождь

В ночь с субботы на воскресенье можно будет наблюдать звездопад

С середины июля на небе можно видеть падающие звезды из потока Персеиды, а пик звездопада придется на 12-13 августа, сообщает «Главком». Как и большинство метеорных потоков, Персеиды образуются остатками кометного хвоста, в данном случае кометы Свифта-Таттла. Приближаясь к Солнцу, кометы нагреваются, рассеивая в межпланетном пространстве мелкие частицы льда и пыли, которые под действием солнечного ветра движутся от центра Солнечной системы. Обломки породы из ее ядра, попадая в атмосферу Земли, сгорают, вспыхивая, как звезды.

Комета Свифта-Таттла приближается к Земле лишь один раз в 135 лет, но через ее хвост Земля проходит ежегодно. Первые метеоры Персеид различимы с середины июля, и уже сейчас любители астрономии снимают красочные видео.

Самый яркий метеорный поток года закончится 24 августа. И хотя на этот раз некоторую «засветку» создаст убывающая Луна, звездопад обещает быть весьма эффектным. По прогнозам Международной метеорной организации (IMO), в небе можно будет разглядеть 100в€’150 метеоров в час (среднее число метеоров в час за всю историю наблюдения Персеид — около 60).

IMO дает рекомендации по наблюдению за метеорными потоками: нужно заранее подыскать место, в котором небо лишено засветки (горожанам придется вы­ехать за пределы населенного пункта), при этом участок неба не должен быть загорожен деревьями и другими наземными объектами. Также нужно выделить около 20 минут для адаптации глаз к темноте, а если для передвижения по незнакомой местности освещение все-таки необходимо, то стоит запастись фонарями с красным светом.

Соб.инф.