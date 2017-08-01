Суббота, 12 августа 2017 года, № 83





Маршрутки под строгий контроль

Перевозчики оснастили автобусы GPS-трекерами, осталось отремонтировать машины

В минувшую пятницу в Мариупольском трамвайно-троллейбусном управлении состоялась встреча с частными перевозчиками, которая была посвящена болезненной для всех мариупольцев теме – качеству пассажирских перевозок.

Презентуя электронную диспетчерскую, директор департамента транспорта и связи Василий Клат подчеркнул, что в систему включены все транспортные средства – и коммунальные, и частные. По его словам, на сегодняшний день маршрутки частников оснащены GPS-трекерами на 100%. Правда, 10% из них еще не видны в системе, но за две недели это обещают исправить. Трекеры перевозчики приобретали за свой счет.

Кроме того, на встрече обсудили, как частники собираются улучшать качество предоставляемых услуг. Напомним, этот вопрос был главным на митинге против повышения стоимости проезда в маршрутках, который прошел в Мариуполе в минувшие выходные. Горожане настаивали: качество услуг не соответствует заявленным шести гривнам и этот тариф нужно отменить.

Согласно подписанному меморандуму между городской властью, общественностью и перевозчиками, до декабря все маршрутчики обязаны отремонтировать свои транспортные средства. Директор Приазовского АТП 875002 Григорий Беспечный пообещал, что уже в этом месяце выпустит в рейс отремонтированный автобус, который будет приспособлен в том числе и для проезда людей с инвалидностью. Пока же ситуация остается удручающей. Как рассказал заместитель начальника отдела безопасности дорожного движения ГУНП в Донецкой области Андрей Францишко, за последние три дня было зафиксировано пять фактов ненадлежащего технического состояния подвижного состава.

Представитель организации «Народный контроль в общественном транспорте Мариуполя» Степан Геков в очередной раз обратил внимание на халатность водителей и кондукторов: курение шоферов, разговоры по телефону, хамство кондукторов – все это встречается постоянно. На что Василий Клат предложил увольнять водителей, замеченных за курением и разговорами по телефону во время движения.

Как отметил член исполкома Дмитрий Забавин, внедрение электронной диспетчерской является позитивным начинанием, но сейчас главный вопрос – насколько оперативным будет контроль за частными перевозчиками? Например, в тех случаях, когда маршрутчики пропускают первый и последний рейс, ведь от мариупольцев поступает много подобных жалоб. «По решению исполкома была проведена установка датчиков движения автобусов. Но недавно мы выходили на остановку в районе площади Свободы и проверили 34 маршрутки, на двух из них трекер не отслеживался», – рассказал Дмитрий Забавин.

Элина Прокопчук