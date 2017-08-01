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Суббота, 12 августа 2017 года, № 83


«Лечить по старинке уже нельзя»

Фото Владислава Лупаненко: Для пациентов со всей области. Отделение гемодиализа обслуживает не только 78 мариупольцев с почечной недостаточностью.

Мариупольские депутаты провели мониторинг работы горбольницы №1 – новейшее оборудование позволяет проводить самые сложные операции

Городская клиническая больница №1 – многопрофильное лечебное учреждение. Несмотря на солидный возраст, а в октябре нынешнего года ГБ №1 отметит свое 120-летие, эта больница была и остается на передовых позициях не только врачебного дела, но и медреформы. Судите сами.

Время не ждет

«Сегодня уже нет вариантов – проводить или не проводить реформу здравоохранения, – считает Лариса Мамаева, главврач горбольницы №1, депутат Мариупольского горсовета. – Нельзя жить и лечить по старинке. Благодаря новейшим технологиям, малоинвазивным методикам лечения сокращается время пребывания в отделении, поэтому увеличивается пропускная способность лечебного учреждения. Главное – не количество койко-мест, а какие специалисты будут работать и какого качества будет оказываться медицинская помощь». По образному выражению Ларисы Мамаевой, с приобретением нового оборудования лечебные учреждения города «пересаживаются с «Запорожца» на комфортабельный "Мерседес"».

В нынешнем году горбольница №1 благодаря городскому финансированию получила новейшее оборудование для четырех отделений на сумму более 17 млн грн  – о подобных аппаратах мечтают даже областные лечебные учреждения.

Уже сейчас в горбольнице работают две кафедры: ревматологии и хирургии, к сентябрю планируется открыть и кафедру урологии.

Руку помощи лечебному учреждению всегда готов протянуть и меткомбинат имени Ильича – планомерно, отделение за отделением, металлурги выполняют ремонтные работы, обновляется медицинское оборудование. «Только в 2017 году на ремонты операционной в хирургии и всего отделения урологии было направлено более 3,5 миллиона гривен, – констатировала главврач. – В прошлом году был сделан ремонт в операционном блоке травматологии, перевязочных и манипуляционном кабинете. Одним словом, в последние годы проходит поэтапное обновление и реконструкция лечебных корпусов и помещений, постепенно приобретается современное медицинское оборудование благодаря постоянной помощи меткомбината имени Ильича».

Депутатское внимание

Состояние текущих дел в медицинских учреждениях города находится под пристальным вниманием депутатского корпуса. Так, Лилия Тихонова, заместитель председателя постоянной депутатской комиссии по вопросам социальной защиты, охраны здоровья, экологии Мариупольского городского совета, регулярно посещает больницы и центры первичной медико-санитарной помощи с тем, чтобы выяснить проблемы, с которыми сталкиваются мариупольские врачи на пути реформирования отрасли.

«Кроме того, мы хотим донести до горожан, какие перемены уже происходят в наших лечебных учреждениях, – говорит Лилия Тихонова. – Горбольница №1 продолжает обновляться благодаря помощи муниципалитета и градообразующих предприятий Группы Метинвест. Нынешняя команда городской власти повернулась лицом к проблемам медицины. Благодаря средствам, выделяемым из местного бюджета, здесь появились многие уникальные аппараты. С использованием этого оборудования можно проводить не только травматологические, но и урологические и хирургические операции».

По словам Ларисы Мамаевой, врачи горбольницы №1 с помощью приобретенного за два последних года оборудования делают сложные операции, теперь не надо выезжать за пределы области или даже страны: «Ведь у нас для этого есть все необходимое: отличные специалисты и самое современное оснащение».

Медики уверены, что перемены позволят городской больнице №1 стать одной из лучших в Мариуполе, где будут созданы все условия для оказания квалифицированной медицинской помощи на высочайшем уровне.


Николай Пожогин  


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