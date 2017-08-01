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Суббота, 12 августа 2017 года, № 83
Гуманитарное разминирование
К разминированию населенных пунктов под Мариуполем с понедельника приступит неправительственная организация The HALO Trust в районах населенных пунктов Ломакино, Талаковка, Гнутово, Мирное, говорится в сообщении Минобороны Украины.
Также в министерстве указали, что эти действия будут выполняться согласно Плану мероприятий по организации работ гуманитарного разминирования освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей на 2017 год.
Соб. инф.