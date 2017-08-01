Суббота, 12 августа 2017 года, № 83





Санаторий стал военной базой

«Здоровье» теперь уже официально передано в аренду Минобороны

МинистерствовЂ‚оборонывЂ‚взяло в аренду мариупольский санаторий-профилакторийвЂ‚«Здоровье» ПАО «Азовмаш», передает

MRPL.CITY. Военные, занявшие санаторий в курортной зоне Мариуполя в конце мая этого года, сообщили, что вселились в него с разрешения собственника. «Данное здание взято в аренду Министерством обороны Украины, и мы будем находиться здесь длительное время», – отметили военные.

Напомним, что в январе 2017 года, по причине судебного ареста здания, из данного профилактория вместимостью в 155 мест были выселены военнослужащие и переселенцы, которым там были выделены номера. А через четыре месяца в санаторий вошли морпехи. Отметим, что уже восстановлена секция ограждения периметра территории санатория, вырезанная из забора неизвестными в марте.

Денис Росин