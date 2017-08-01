Суббота, 12 августа 2017 года, № 83





Транспорт в режиме онлайн

Фото Владислава Лупаненко: Наглядно и функционально. Василий Клат демонстрирует принцип работы нового диспетчерского пункта.





В Мариуполе открылся современный диспетчерский пункт – отслеживать движение общественного транспорта стало проще простого

Две кондиционируемые комнаты с евроремонтом, новая мебель, оргтехника и плазменные панели, на которых отображается интерактивная транспортная карта города, – так выглядит ультрасовременный диспетчерский пункт Мариупольского трамвайно-троллейбусного управления. Презентация пункта состоялась 9 августа.

Изучали зарубежный опыт

Теперь в городе есть полноценная система контроля и управления транспортом – как коммунальным, так и маршрутными такси частных перевозчиков. С помощью этого инструмента МТТУ получает возможность следить за движением, анализировать, оценивать работу по перевозке пассажиров.

Контроль осуществляется за счет установленных на транспорте датчиков GPS-навигации, камер видеонаблюдения и программного обеспечения литовской фирмы Miracast.

«Это самая современная и самая эффективная модель, – отметил городской голова Вадим Бойченко. – Мы изучали опыт комбината «Азовсталь», Львова, Винницы, Праги и Брно, но самые эффективные проекты нашли в прибалтийских странах».

По словам мэра, основные затраты взял на себя Фонд развития Мариуполя, инвестором выступил меткомбинат «Азовсталь» Группы Метинвест. На все ушло 40 тыс. евро, кроме того, из городского бюджета было выделено более 600 тыс. грн. В итоге потрачено порядка 2,5 млн грн.

Положительно оценил создание пункта и генеральный директор меткомбината «Азовсталь» Энвер Цкитишвили.

«Открытие центра было предусмотрено в рамках модернизации транспортной системы города, – отметил он. – По сути, это универсальная система организации работы транспорта, которая позволит правильно перераспределить пассажиропоток и уменьшить нагрузку на транспорт».

Современная начинка

На интерактивной карте в режиме реального времени диспетчеры видят движение транспорта. Он здесь обозначен кружочками с номером маршрута.

«Каждый следит за своим направлением, – рассказал директор департамента транспорта и связи Мариупольского горсовета Василий Клат. – Красным цветом на карте подсвечен транспорт, который движется с некоторым ускорением, желтым – с опозданием. Если транспорт не подсвечен, он идет по расписанию. Маршрутных такси по количеству больше, чем коммунального транспорта, но мы видим, что соблюдение дисциплины движения и расписания намного хуже».

Отследить перемещение маршруток, автобусов, троллейбусов и трамваев может каждый, зайдя на сайт martrans.gov.ua со своего смартфона, планшета или компьютера.

Ожидание – с комфортом

Еще одна новинка – табло, которые информируют горожан о времени прибытия на остановку коммунального транспорта и маршрутных такси. Первое появилось на остановке «Заводоуправление» на Левом берегу. Его преимущества оценил мэр, лично проверив, что время прибытия транспорта, отраженное на табло, соответствует реальному положению вещей. Это позволяет планировать поездки и не тратить лишнее время на ожидание транспорта. Стоимость одного табло и комплектующих к нему – 38 тысяч гривен. Уже к концу года на остановках города появится еще девять таких мониторов.

Модернизация коснется и остановочных павильонов. За счет предпринимателей, у которых здесь расположен бизнес, до конца года планируется установить порядка 25 павильонов, за средства городского бюджета (на эти цели выделено более семи миллионов гривен) – 30.

Мэр остался доволен увиденным и призвал мариупольцев бережно относиться к тому, что сегодня создается в городе. Ведь все это делается в первую очередь для комфорта жителей.

Анна Шишман