Суббота, 12 августа 2017 года, № 83

Десятилетия успеха Фото Владислава Лупаненко: Заслуженные награды. В день рождения комбината «Азовсталь» Энвер Цкитишвили вручил работникам предприятия почетные грамоты.



Цветы, награды и теплые слова – металлургический комбинат «Азовсталь» торжественно отметил 84-й день рождения 84 года назад доменная печь №1 «Азовстали» выдала свой первый чугун, с тех пор в жизни предприятия было все: годы успеха, война и восстановление из руин. Сегодня комбинат «Азовсталь» благодаря качеству своей продукции известен во всем мире. Стальное признание «Азовсталь» идет в ногу со временем и активно внедряет в производство инновационные разработки. ветераны предприятия говорят, что комбинат сегодня не узнать, и вспоминают, каким он был несколько десятков лет назад. Бывшая сотрудница цеха рельсовых скреплений Валентина Нарышкина рассказывает, что лучшие ее годы прошли на «Азовстали»: «Здесь настолько дружный коллектив, что работать было легко и просто. Я в свой цех пришла в 50-х годах. Сначала труд был ручной, а потом все механизировали. Из-за этого мы даже расшифровывали название цеха по-другому – «цех реактивных самолетов». До сих пор вспоминаю те годы с улыбкой. Радует, что наш комбинат живет и развивается». С 84-й годовщиной сотрудников предприятия поздравили секретарь Мариупольского горсовета Степан Махсма, генеральный директор «Азовстали» Энвер Цкитишвили и председатель профсоюзного комитета комбината Николай Лехов. «Сегодня мы работаем на уровне лучших мировых металлургический предприятий, – отметил Энвер Цкитишвили. – Из азовстальской стали создан лондонский небоскреб «Осколок», для двух новых башен в Нью-Йорке мы произвели по 10 тыс. тонн металла. Покупатель понимает, что лучше нас с этой задачей вряд ли кто-то справится». Степан Махсма от имени городского головы Мариуполя Вадима Бойченко и депутатского корпуса поздравил коллектив «Азовстали» с праздником: «Комбинат – это не только металлургия, но и социальная поддержка местных жителей. Вы очень многое делаете для Мариуполя, и мы вам за это признательны». В ходе праздника зачитали приветственный адрес азовстальцам от генерального директора Группы Метинвест Юрия Рыженкова. Звездный небосклон по-азовстальски Затем начался парад наград. Лучшие сотрудники предприятия принимали почетные грамоты, благодарности, цветы и теплые пожелания. Азовстальцы получили знаки признания от Группы Мет­инвест, областной администрации, города, комбината и профкома. Аплодисментами встречали каждого, но, когда на сцену поднялся ветеран «Азовстали», кандидат технических наук Георгий Каминский, зал не умолкал несколько минут. Энвер Цкитишвили вручил ему почетную грамоту от руководства комбината и профкома. «Свой путь на «Азовстали» я начал с доменного цеха, – рассказал Георгий Каминский. – Завод всегда был в передовых. К нам приезжали сотрудники институтов, потому что знали: у нас работают специалисты, которые могут реализовать все то, что они хотят. Мы первыми внедрили на производстве систему управления тепловым состоянием доменной печи. За опытом приезжали немцы, финны и даже англичане». Отметили также победителей конкурса профессионального мастерства. Один из награжденных – лучший слесарь КИПиА управления автоматизации 2017 года Александр Холод: «Я работаю на комбинате с 1996 года и вижу, как изменилось наше предприятие за эти годы. Руководство продвигает мировые стандарты управления, в итоге растут показатели охраны труда, производства, качества. И сам стараюсь вносить свою лепту в развитие комбината, ведь я вижу «Азовсталь» процветающим предприятием, завоевывающим новые рынки и осваивающим новые виды продукции». Продолжилось празднование ярким концертом. Металлургов и гостей праздника радовали оригинальными номерами творческие коллективы Дворца культуры «Азовсталь». Анна Шишман