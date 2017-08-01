Суббота, 12 августа 2017 года, № 83

Амброзия наступает Фото Владислава Лупаненко. Вред здоровью. Пыльца опасного растения считается самым агрессивным аллергеном. И встречи с ним не избежать.



Стоп, сорняк! Никогда не стоит недооценивать это растение. Каждый год коммунальщики, огородники и фермеры ведут с ним ожесточенные бои.



В Мариуполе зацвела амброзия. Как ни стараются коммунальщики, но полностью избавиться от нее не удается. Аллергики подтверждают: пыльца в воздухе есть! Август и сентябрь для аллергиков мучительные месяцы – как раз в это время начинает цвести амброзия. В этом году мариупольцы уже успели ощутить на себе все ее «прелести»: насморк, слезоточивость и першение в горле – все это вызывает пыльца амброзии. Последние годы аллергия распространяется по миру с огромной скоростью. Организации здравоохранения бьют в колокола: от аллергического ринита страдают сотни миллионов человек, от астмы – более 300 млн. Ничем не отличается от всего мира и Мариуполь: с амброзией здесь воюют – косят, вырывают вручную, но аллергики продолжают чихать. Найти и уничтожить Мариуполь борется с этой зеленой заразой каждый год. Несколько лет назад «Зеленстрой» предлагал горожанам на платной основе участвовать в уничтожении сорняка. Охотясь за карантинным растением, можно было неплохо заработать. За принесенные корешки платили – так, в 2013 году такса за растение, вырванное с корнем, составляла три копейки. Эту инициативу подхватили другие города. Благодаря такому подходу работа по уничтожению сорняка пошла веселее. В этом году коммунальщики борются с амброзией старым проверенным методом – механическим. Большие заросли вредоносного растения скашивают, локально зараженные участки обрабатывают вручную – вырывают амброзию с корнем. По состоянию на 10 августа сотрудники КП «Зеленстрой» выкосили по городу почти 56 га амброзии и вырвали с корнем эту сорную траву на 936 квадратных метрах. «Борьба с амброзией не прекращается – как только где-то появляются кусты сорняка, сразу реагируем, – говорит начальник коммунального предприятия «Зеленстрой» Александр Шульга. – Будем работать и по обращениям местных жителей». Ведущий инженер производственного отдела «Зеленстроя» Виктория Фетисова отмечает, что штатные сотрудники очищают от амброзии закрепленные за предприятием территории согласно графику. В первую очередь от карантинной травы освобождают центры районов, затем работы проводят на пустырях и окраинах города. Скошенный и вырванный сорняк вывозится на свалочный полигон. Директор коммунального предприятия «Полигон ТБО» Виктор Азизов рассказал, что амброзию вместе с остальной травой складируют в компостную яму. Когда яма наполняется, ее засыпают землей и закатывают бульдозером. Действительно, проделанная работа видна. На территории городских скверов и парков амброзии практически нет, потому что выросшую траву тут же скашивают. Но аллергики утверждают: остатки скошенного сорняка, даже в несколько сантиметров, все равно цветут. Мало амброзии и во дворах – за порядком здесь следят дворники. Высокие кусты этой травы можно встретить разве что вдоль проезжей части и на пустырях в отдаленных частях города. «Городские коммунальные службы с ранней весны начали обкос обочин, парков, зеленых зон, – говорит ведущий специалист управления фитосанитарной безопасности Мариупольского пункта карантина растений Вячеслав Дженчако. – Наши специалисты проводят инспекции по городу и выявляют очаги произрастания амброзии. Чаще всего это окраины города, которые не находятся в ведении коммунальщиков. Сейчас начинается цветение сорняка, и нужно бросить все силы на его уничтожение». Вячеслав Дженчако напомнил, что в отношении тех, кто пренебрегает своей обязанностью содержать закрепленную за ним территорию в порядке, действует 105 статья Административного кодекса Украины. Согласно ей за нарушение требований касательно выполнения фитосанитарных мероприятий предусмотрен штраф: для граждан он составляет от трех до десяти необлагаемых минимумов доходов, для должностных лиц – от восьми до пятнадцати. Расписанный прием и продукты под запретом Несмотря на все принятые меры, аллергикам в конце лета приходится несладко, их состояние указывает на то, что пыльца в воздухе все-таки есть. Количество обращений к врачам с жалобами на аллергию в этом году не больше, чем в прошлом. Сегодня в городских коммунальных учреждениях работает четыре аллерголога – два принимают взрослых и столько же детей. Прием расписан, доктор принимает в час четыре человека. К слову, оказывать первичную медицинскую помощь тем, кто обратился с аллергией, могут терапевты. А вот квалифицированное лечение (специфическую терапию) назначает специалист. «Аллергия развивается у человека постепенно, – рассказывает городской аллерголог Мариуполя Светлана Мельник. – Сначала возникает атопический дерматит, затем – аллергический ринит. Если человек не лечится, со временем у него развивается бронхиальная астма». Чтобы диагностировать аллергию, пациента отправляют сдавать анализы в частные лаборатории. Городские коммунальные учреждения не оснащены соответствующим оборудованием. Светлана Мельник советует страдающим этим недугом не выходить на улицу в солнечную и ветреную погоду. Если все же такая необходимость возникла, закройте все открытые участки тела, чтобы кожа как можно меньше контактировала с пыльцой. На улице следует носить солнцезащитные очки, можно даже надевать маску. Прогулки лучше совершать вечером, потому что концентрация пыльцы в воздухе в это время суток меньше, чем утром. В случае чрезмерной реакции организма на пыльцу амброзии нельзя употреблять в пищу арбузы, дыни, виноград, томаты, петрушку, баклажаны, сельдерей, семечки и все, что с ними связано (халву, козинаки). Под запретом также подсолнечное масло и майонез. С опаской стоит относиться к таким цветам, как хризантемы, георгины и астры, – может возникнуть перекрестная аллергия. Усиливают болезненные реакции алкоголь и табак. Мариуполец Андрей Костерин страдает аллергией на пыльцу амброзии вот уже несколько лет. Зная, что опасный период наступает уже в августе, он заранее принимает необходимые меры. «В этом году в июле принимал профилактическое лекарство, – рассказывает парень. – Благодаря этому пока чувствую себя нормально, хотя у моих знакомых, аллергиков, самочувствие уже ухудшилось. Обычно ощущать признаки аллергии начинаю в первых числах августа. По себе знаю, что на этот период нужно уезжать куда-то из города. В прошлом году был в Киеве, меня аллергия там совсем не беспокоила». Амброзия за рубежом От этого сорняка стараются избавиться по всему миру. На родине растения, в Америке, его повсеместное распространение сдерживает масса естественных врагов: сорняк входит в «меню» почти 450 видов насекомых, клещей и грибов. Изучив их, ученые нашли вид насекомых, которые питаются исключительно амброзией и не повреждают растения других видов. Несколько лет назад в Швейцарии для борьбы с «вредителем» начали применять североамериканский вид жуков. Швейцарцы сейчас изучают этих листоедов. Если исследования окажутся удачными, жуков будут применять для борьбы с амброзией в больших масштабах. Но эти методы хороши лишь для борьбы с вредным растением в полях. Применение же в городах подобных насекомых под вопросом. В Германии, например, с 2009 года местные власти и ученые сотрудничают с жителями в вопросе уничтожения амброзии. В Берлине с помощью добровольцев выявляются места произрастания этого сор­няка, после чего его уничтожают. В Украине тоже стараются идти по этому пути. Во многих городах в ходу денежная мотивация: принеси вырванные с корнем растения амброзии – и получи заслуженную награду. По-современному подходят к борьбе с амброзией в Запорожье. На территории города используется механический, химический и фитоценотический методы. Амброзию косят, «душат» безопасным биопрепаратом (украинского производства), который воздействует лишь на вредное растение, и в начале осени собираются засевать территории травой, которая подавляет рост карантинных растений. Пыльца амброзии летучая, поэтому ее уничтожение в одном конкретном городе не даст впечатляющих результатов. Изменить ситуацию можно лишь общими усилиями. Только к традиционным методам скашивания и вырывания с корнем следует добавить более современные способы борьбы с сорняком. Амброзия Попала на европейский континент около 150 лет назад с загрязненными пыльцой семенами сельхозкультур из Северной Америки. Даже очень низкая концентрация пыльцы (от четырех до пятнадцати спор на кубический метр воздуха) может вызвать у человека сильнейшую аллергию. Растение имеет высокий коэффициент семенного размножения: на одном бурьяне созревает до 70 тысяч семян, которые почти 40 лет сохраняют способность к всхожести. Анна Шишман