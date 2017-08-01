Суббота, 12 августа 2017 года, № 83





«Теплосеть» меняет подходы

Как предприятие готовится к началу отопительного сезона и появится ли горячая вода в домах следующим летом?

Почти три месяца назад в «Мариупольтеплосеть» пришла новая команда во главе с Алексеем Колибаба. 8 августа постоянная депутатская комиссия по вопросам развития жилищно-коммунальноговЂ‚хозяйства, контроля за коммунальной собственностью и приватизации собралась, чтобы больше узнать о новых подходах в работе предприятия.

Алексей Колибаба рассказал, что люди, которые пришли с ним, имеют опыт управленческой, организационной и экономической деятельности. «Мы стараемся генерировать абсолютно другое отношение к себе, – отметил руководитель. – Чтобы потребители воспринимали нас как предприятие, которое оказывает качественную услугу и делает жизнь комфортнее. Поэтому мы меняем структуру предприятия и внедряем новые технологии. Кроме того, в данный момент ведется работа над долгосрочной Стратегией развития "Мариупольтеплосети"».

ОСМД рискуют

Алексей Колибаба озвучил предварительныевЂ‚итогивЂ‚подготовки к зиме, рассказав, что сейчас производятся опрессовка и прием по актам домов, школ, детских садов и больниц. Принято больше 50% жилых домов, 61% от общего количества школ, 55% детских и 33% лечебных учреждений. Хуже ситуация с домами, которые вошли в ОСМД: из 251 дома принято всего 20!

Обсудили также готовность котельных к работе в отопительный период. Их в городе больше 60, половина готова к отопительному сезону.

С тепломерами и без горячей воды

Не обошли и волнующий многих вопрос установки общедомовых тепломеров.

«Порядка 50 приборов будет установленовЂ‚подрядчиками,вЂ‚160 единицвЂ‚–вЂ‚силамивЂ‚«Мари­упо­ль­теплосети», еще 240 – за счет областного бюджета», – отметил депутатвЂ‚горсовета,вЂ‚начальник управления энергетических предприятий департамента развития жилищно-коммунальнойвЂ‚инфраструктуры Дмитрий Мирошниченко. – На данный момент установлено 89 тепломеров. К концу сентября программа по их установке будет выполнена».

Говорили и о проблеме горячего водоснабжения в летний период. В детских садах, школах и лечебных учреждениях в августе-сентябре установят водонагреватели, так что здесь без горячей воды не останутся. А вот что будет с жилыми домами, пока неясно. По распоряжению городского головы создана рабочая группа, которая предложила несколько вариантов обеспечения жителей горячей водой, в том числе установку на крышах зданий солнечных панелей, мини-котельных и др. Будет разработана стратегия по горячей воде, к каждому объекту применят индивидуальный подход.

К слову, с началом отопительного сезона подачу горячей воды планируют возобновить.

Анна Шишман