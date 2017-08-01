Суббота, 12 августа 2017 года, № 83

Мариуполь или Мангуш? Мнения жителей сел Бердянское и Покровское и депутатов сельсоветов в части объединения громад разделились Мариуполь получил уже не одно обращение жителей сел Покровское и Бердянское – люди хотят, чтобы эти территории объединили именно с нашим городом, а не с Мангушским районом. В городской мэрии сделали шаг навстречу и предложили альтернативный вариант административного устройства: в Мариупольскую объединенную территориальную громаду, помимо Мариупольского горсовета, могут войти Старо-Крымский поселковый совет, а также Виноградненский, Бердянский и Покровский сельсоветы. Но на два последних претендуют и власти Мангушского района: по их мнению, объединение громад должно проводиться в соответствии с перспективным планом, по которому Покровское и Бердянское должны войти в Мангушскую ОТГ. В итоге затянувшийся процесс объединения громад полон мифов и взаимных обвинений. Селяне пишут, а сельсоветы молчат Еще одним поводом для беспокойства мангушских властей стала угроза «парада суверенитетов» приморских поселков. Мелекинский, Ялтинский и Урзуфский сельсоветы, дающие львиную долю доходов района, желают создать отдельную объединенную территориальную громаду. Жители Покровского написали обращение к руководству Донецкой области и города Мариуполя с просьбой рассмотреть вопрос присоединения Покровского сельсовета к Мариупольской ОТГ, под этим документом стоит около тысячи подписей, притом что в селе проживает 1,8 тыс. человек. Опираясь на коллективные обращения селян, власти Мариуполя также подготовят письмо на имя губернатора и подтвердят: город не против, но необходимо вновь вносить изменения в перспективный план ОТГ. По словам секретаря Мариупольского горсовета Степана Махсмы, желание жителей – это хорошо, но прежде необходимо получить решение поселковых и сельских советов о том, что они не возражают: «В то же время мы видим, что некоторые депутаты Покровского и Бердянского сельских советов этого не хотят. Возможно, причина в личных амбициях и бизнес-интересах, которые расходятся с точкой зрения обратившихся к нам жителей. Мифы, которые распространяют местные чиновники, сеют панику среди людей». Главный специалист по вопросам децентрализации Мариупольского горсовета Александр Комар рассказал, что селян запугивают, мол, Мариуполь разместит на их территории свалку, очистные со­оружения, мусорный завод и кладбища, что сельчане утратят статус жителей сел и поселков, дающий им право на ряд льгот, что объединение в Мариупольскую ОТГ негативным образом отразится на сельхозпроизводстве. Все это не соответствует действительности, утверждают представители городской власти Мариуполя. Напротив, наш город предлагает смежным громадам заключить договор и прописать, как в присоединенных населенных пунктах будет развиваться бизнес и транспортное сообщение, админ­услуги и создание рабочих мест, как будет улучшаться быт, медицина, образование, культура и спорт. В то же время Александр Комар обратил внимание еще на один немаловажный факт: если местные советы Урзуфа, Ялты и Мелекино создадут свою ОТГ, не вполне ясно, за счет чего будет наполняться бюджет Мангушской ОТГ и смогут ли в этом случае власти выполнить обещания, которые они дают жителям Покровского и Бердянского. По разные стороны баррикад Идею Мариуполя по объединению Покровского и Бердянского сельсоветов в Мариупольскую ОТГ не приветствует председатель Мангушской райадминистрации Дмитрий Черница. По его словам, эти советы было бы логичнее объединить с центром в Мангуше: «Наш район в первую очередь сельскохозяйственный и курортно-туристический. Мы кормим город, а его жители ездят к нам отдыхать и покупают нашу продукцию. Этот баланс ни в коем случае не надо нарушать. Просто так потерять 12 тысяч гектаров земли и до 5 тысяч жителей считаю неправильным. Думаю, что представители Мариуполя лукавят, обещая золотые горы, например, что в селах вскоре появятся нормальные дороги, свет, вода и другие блага цивилизации, которыми сами мариупольцы могут пользоваться далеко не всегда». Идею сельсоветов Урзуфа, Ялты и Мелекино о создании отдельной ОТГ Дмитрий Черница считает далекой от реальности. Представителям сельских властейвЂ‚присоединениевЂ‚квЂ‚Мари­упольской ОТГ невыгодно, уверен депутат Покровского сельсовета, председатель административной комиссиивЂ‚АнатолийвЂ‚Муравьев: «Сейчас они используют неучтенную землю и земли запаса, которые нельзя трогать, – там выращивают пшеницу, ячмень, подсолнух. После присоединения к Мариуполю такого беспредела не будет: вся земля будет учтена и налоги придется платить. Чтобы не допустить такого развития событий, одних запугивают, что после присоединения к Мариупольской ОТГ у них заберут земельные паи, других подкупают, раздавая по 500 грн. Но большинство жителей Покровского – за Мариуполь». В Бердянском – аналогичная ситуация. По словам депутата Бердянского сельсовета Анны Соколовой, большинство ее односельчан делают выбор в пользу Мариуполя. «В 2016 году собрали среди жителей более 600 подписей из тысячи, имеющих право голоса. Но из 14 депутатов сельсовета одна я за объединение в Мариупольскую ОТГ, трое депутатов – под вопросом, остальные – против, так как связаны бизнес-интересами в земельной сфере, поэтому и поддерживают позицию руководства. В нашем селе занимаются сельским хозяйством на неучтенных землях, в итоге в бюджет идет меньше налоговых поступлений», – сообщила депутат. Почему сельсоветы не дают ответ на предложение Мариуполя об объединении в ОТГ? «Обращение к нам поступило не от Мариупольского горсовета, а от его секретаря Степана Махсмы, может, депутаты горсовета вообще не в курсе дела? – поясняет сельский голова Покровского Леонид Супрун. – Мы сейчас прорабатываем вопрос, чтобы все соответствовало законодательству. От Мангуша, например, к нам обратились депутаты, и этот факт мы берем во внимание. Вопрос объединения территориальных громад очень серьезный, и спешка здесь неуместна. Сейчас повторно должны пройти обсуждения поступивших предложений как от Мариуполя, так и от Мангуша. Сначала слушания пройдут в маленьких селах, а потом в центральном селе – Покровском, куда мы пригласим представителей Мангуша и Мариуполя. Какое решение примет народ, так тому и быть». Работа в рамках проведения админреформы ведется, никто этот процесс не тормозит, утверждает секретарь Бердянского сельсовета Елена Никулина. На этой неделе в селах Бердянское и Приазовское прошли промежуточные общественные слушания, на которых рассматривалосьвЂ‚предложение Мангуша; слушания по присоединению к Мариуполю уже прошли. На очереди – итоговые слушания и принятие решения на сессии сельсовета. Закон же предусматривает, что решение об объединении громад может быть принято на основании постановлений местных советов или по результатам общественных слушаний, если мнение жителей не поддержали депутаты.