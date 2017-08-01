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Суббота, 12 августа 2017 года, № 83


В наш город за опытом

Фото Владислава Лупаненко. А как у вас? Выпускники школ лидеров и юных дипломатов из других городов Украины приехали познакомиться с передовыми проектами Мариуполя.

Для молодых политиков со всей Украины организовали образовательный тур

Мариуполь, как один из стремительно развивающихся городов Украины, привлек внимание выпускников «Школы молодого политика» и «Академии политического лидерства» Международного республиканского института (IRI).

Молодежь Мариуполя, Днепра, Запорожья и Николаева в течение трех дней, а именно столько продлился образовательный тур, организованный IRI, знакомилась с нашим городом, реализованными здесь инновационными проектами и программами, работой местных предприятий.

В первый день молодые дипломаты встретились с секретарем городского совета Степаном Махсмой, который представил им Стратегию развития Мариуполя 2021, признанную одной из самых лучших в Украине. Он рассказал выпускникам, в чем заключается концепция нашей стратегии: «Сильный, умный, вдохновляющий Мариуполь – понятие со многими направлениями. Это экономически сильный и устойчивый город, социальное развитие, создание новых рабочих мест, а также рост конкуренции с другими городами Украины. У нас сильные и успешные предприятия, они являются партнерами города на пути развития, это крупный и малый бизнес, предприниматели из различных регионов не только Украины, но и Европы. Мариуполь – мирный и безопасный город, где люди чувствуют себя защищенными, мы сотрудничаем с НациональнойвЂ‚полицией,вЂ‚Нацгвардией и ВСУ. Яркий пример – сервисный центр UASC, совместный проект горсовета и полиции, который является уникальным для Украины. Подобные проекты существуют только в очень развитых странах, в таких городах, как Сингапур или Дубай. На данный момент в Донецкой области самое низкое количество правонарушений».

Также секретарь горсовета сообщил, что в числе приоритетных направлений – развитие медицины, спорт и туризм.

Особо впечатлили гостей проект создания на базе ОШ №66 опорной школы, переезд в наш город четырех вузов, cмарт-

остановки, умные камеры и сервисный центр полиции UASC, а также мобильное приложение «102» и открытый на этой неделе диспетчерскийвЂ‚пунктвЂ‚городского транспорта. Активисты отмечали: у Мариуполя есть чему поучиться другим городам, нужно использовать опыт успешных проектов, особенно это касается безопасности граждан.

«Очень интересен опыт Мариуполя,  думаем о применении его в подобной программе развития Хмельницкого», – поделилась мнением одна из гостей.

В рамках образовательного тура молодые дипломаты посетили также Фонд развития Мариуполя, ЦНАП, КП «Коммунальник» и другие предприятия.

 

Антон Луковников  


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