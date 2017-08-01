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Суббота, 12 августа 2017 года, № 83
План мероприятий
центра социальной защиты «Забота» (ул. Радина, 4)
В будние дни с 8:00 до 14:00 – работа общественной приемной
14 августа
9:00 заседание секции УБД;
9:00 репетиция группы солистов «самоцветы»;
11:00 «Творчество украинских скульпторов» – встреча в клубе «Любители живописи»;
11:30 «Рады снова видеть вас» – организационная беседа;
12:30 «Пахнет яблоком и медом по церквам твой кроткий Спас»;
13:30 репетиция ансамбля «Осенний вальс».
15 августа
10:00 репетиция театра-студии «Неугомонные сердца»;
11:30 – 13:30 работа библиотеки центра «Забота»;
12:30 «Виноградом дожди закапают по желтеющим травам августа» – встреча в клубе «Калейдоскоп»;
13:30 репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».
16 августа
9:00 репетиция мужского вокального ансамбля «Витязь»;
10:00 клуб «Природа и фантазия»;
11:00 «Как сохранить бодрость на весь день» по книге Денни Л. Брауни «Источник энергии» – встреча в клубе «любители книги»;
12:30 «Творчество Алисы Фрейндлих» – встреча в клубе «В мире прекрасного»;
13:30 репетиция вокального ансамбля «Ретро».
17 августа
9:00 совещание председателей советов ветеранов структурных подразделений;
10:00 клуб рукоделия «Мечта»;
10:00 репетиция ансамбля народной песни «Азовочка»;
11:30 – 13:30 работа библиотеки центра «Забота»;
12:30 концерт ансамбля народной песни «Азовочка»;
13:30 репетиция вокального ансамбля «Любисток».
18 августа
10:00 клуб «Любители путешествий»;
12:30 концерт вокального ансамбля «Ретро»;
13:30 репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».