

Амброзия наступает

В Мариуполе зацвела амброзия. Как ни стараются коммунальщики, но полностью избавиться от нее не удается. Аллергики подтверждают: пыльца в воздухе есть! Подробнее...



Инвестиционный катализатор

У Мариуполя грандиозные планы развития, и это подтверждают объемы финансовых вложений в городскую инфраструктуру – они выросли в 20 раз! Подробнее...



Безопасность – выше, доверия – больше

Мариуполь отпраздновал вторую годовщину создания Нацполиции Украины Подробнее...



Как адаптировать медреформу к реалиям

В Мариуполе приступили к обновлению системы здравоохранения – в планах сокращение койко-мест, обучение персонала и создание кластеров Подробнее...