Четверг, 10 августа 2017 года, № 82

Деревянная маслобойка, кузнецовский фарфор и раритетные супницы Экскурс в прошлое. Посетители выставки смогут увидеть, какими столовыми приборами пользовались их предки.







Красиво и функционально. Старинные экспонаты заставят чаще биться сердце любой хозяйки.



В мариупольском музее народного быта работает выставка старинной посуды История посуды тесно связана с развитием человечества. Выставка в музее народного быта рассказывает о жизни, привычках и культуре жителей Приазовья. На ней представлено несколько десятков образцов кухонной утвари. Причем о предназначении некоторых предметов можно догадаться с трудом. Дерево и глина на кухне Заведующая музеем народного быта Ольга Чаплинская провела для нашего издания экскурсию и рассказала, как появилась и совершенствовалась посуда. Самые старые варианты утвари, представленные на выставке, – глиняные горшки. Долгое время они были основными предметами на кухне. В них готовили пищу на открытом огне и хранили продукты. Среди экспонатов выставки есть деревянные принадлежности для кухни – форма для творожной пасхи и маслобойка. Каждая деталь первой любовно проработана. Внутри сборно-разборная форма украшена узорами, вырезанными с поразительной тонкостью. Активно использовали в XIX веке и маслобойку. Внешне она напоминает барабан с ручкой. В него закладывались сливки или густая сметана, и хозяйка крутила рычаг, взбивая масло. Процесс занимал долгие часы, но даже после таких манипуляций продукт не получался настолько плотным, как мы привыкли видеть сегодня. Ракушки вместо ложки и приказ Наполеона Жизнь не стояла на месте, кулинария и культура приема пищи развивались. В домашнем обиходе начали появляться кастрюли, сковороды и супницы. Причем последними пользовались лишь богатые люди. На выставке также представлены старинные столовые приборы. Например, ложки берут свое начало еще с первобытных времен. Правда, тогда их роль играли простые ракушки. Пользоваться вилками стали лишь в XIX веке. Изначально они были двузубые, и обращаться с этим «орудием» умели только аристократы. Интересна также история появления столовых ножей. «Наши далекие предки не делали никакой разницы между столовыми, охотничьими и боевыми ножами, – рассказывает Ольга Чаплинская. – Этот предмет всегда носили за поясом и пользовались им по необходимости. Именно столовые ножи появились только в XVI веке и внешне мало чем отличались от своих собратьев, они тоже имели заостренный конец. Говорят, что закруглить концы ножей велел Наполеон, чтобы горячие головы не пускали их в ход во время застольных ссор». Интерес посетителей экспозиции привлекает оригинальный дорожный набор – вилка и ложка. Они соединены между собой на манер ножниц и в XIX веке активно использовались путешественниками. Фарфоровое чудо Кузнецовых Со временем посуда становилась изящнее. В музее народного быта представлены фарфоровые тарелки. Есть так называемая кузнецовская коллекция, выпущенная на знаменитом заводе семьи Кузнецовых. Тонкая работа, интересная отделка и подлинное клеймо мастера – в конце XIX – начале XX века посуда этого производителя необычайно ценилась! Еще один символ конца XIX века – самовар. Этот атрибут стоял на чайном столе практически в каждом доме. Это не те электрические приборы, которые застало современное поколение. Старинные варианты представляли собой сосуд (похожий на античную урну) с трубой, которая набивалась горячими углями. Они-то и играли роль нагревательного элемента для воды. Отдельный стенд занимают изделия мариупольского «Азовмаша». В свое время здесь работали подразделения, выпускающие товары народного потребления. Кастрюли, чайники, мясорубки пользовались спросом у горожан. Как-то делегация мариупольских школьников даже вручила в подарок жителям Польши азовмашевский чайник. Поляки очень радовались подарку. Представлена на выставке и эмалированная посуда, подстаканники различных форм, произведенные в разные годы. Выставка будет открыта для всех желающих до конца августа. Помогите музею пополнить фонды Каждый мариуполец может не только полюбоваться раритетами, но и пополнить фонды музея. «Мы проводим акцию «Помоги родному музею», – говорит Ольга Чаплинская. – Если у кого-то есть старинные предметы быта в хорошем состоянии, которые будут интересны нашим посетителям, – приносите. Тех, кто безвозмездно делится с музеем экспонатами, мы поощряем – вручаем пригласительные на бесплатное посещение семьей трех мариупольских музеев: краеведческого, народного быта и художественного музея имени Куинджи. Нам уже принесли потрясающие старинные вышиванки. Брала их, и руки дрожали – настолько они красивы». Анна Шишман, фото Владислава Лупаненко