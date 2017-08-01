Четверг, 10 августа 2017 года, № 82





Популярные напитки в новом формате

В компании друзей, особенно в августовскую жару, хорошо наслаждаться вкусными напитками. Предлагаем стартовый набор рецептов на любой вкус, начнем с популярных коктейлей, но в безалкогольном варианте.

Мохито

Разрежьте лайм на четыре части, четвертинку положите в стакан, добавьте туда же две чайные ложки сахара и 10-15 листиков мяты, аккуратно разо­трите, стараясь выдавить сок, а не измельчить ингредиенты (мелкие кусочки листьев и лайма могут застревать в соломинке). Добавьте лед и залейте все ингредиенты содовой (можно заменить на Sprite или Schweppes).

Кровавая Мэри

Смешайте 200 мл томатного и 10 мл лимонного сока с 2-3 каплями вустерского соуса и таким же количеством табаско, взбейте в блендере с кубиками льда. Посолите и поперчите по вкусу, подавайте с веточкой сельдерея и соломинкой.

Дайкири

Смешайте в блендере 200 г клубники (можно взять замороженную или клубничный сок), сок одного лайма и чайную ложку сахара до однородной массы, затем добавьте лед и снова смешайте.

Апельсиново-клюквенный пунш