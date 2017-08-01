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Четверг, 10 августа 2017 года, № 82
Популярные напитки в новом формате
В компании друзей, особенно в августовскую жару, хорошо наслаждаться вкусными напитками. Предлагаем стартовый набор рецептов на любой вкус, начнем с популярных коктейлей, но в безалкогольном варианте.
Мохито
Разрежьте лайм на четыре части, четвертинку положите в стакан, добавьте туда же две чайные ложки сахара и 10-15 листиков мяты, аккуратно разотрите, стараясь выдавить сок, а не измельчить ингредиенты (мелкие кусочки листьев и лайма могут застревать в соломинке). Добавьте лед и залейте все ингредиенты содовой (можно заменить на Sprite или Schweppes).
Кровавая Мэри
Смешайте 200 мл томатного и 10 мл лимонного сока с 2-3 каплями вустерского соуса и таким же количеством табаско, взбейте в блендере с кубиками льда. Посолите и поперчите по вкусу, подавайте с веточкой сельдерея и соломинкой.
Дайкири
Смешайте в блендере 200 г клубники (можно взять замороженную или клубничный сок), сок одного лайма и чайную ложку сахара до однородной массы, затем добавьте лед и снова смешайте.
Апельсиново-клюквенный пунш
В эмалированной кастрюле смешайте 3 стакана клюквенного и 3 стакана апельсинового сока, добавьте Вѕ стакана воды, ВЅ столовой ложки имбиря молотого (или тертого), ВЅ столовой ложки корицы молотой, щепотку мускатного ореха, доведите до кипения. Варите на умеренном огне еще 5 минут. Разлейте пунш в стеклянные чашки, в каждую бросьте несколько ягод клюквы, украсьте дольками апельсина и листочками мяты.