Четверг, 10 августа 2017 года, № 82





Простые советы

Переносить зной – наука несложная

Не пейте холодную воду, она не утоляет жажду. В жару лучше употреблять чай или несладкий квас.

Охлаждайте запястья. Можно держать их в холодной воде в течение 10 секунд. Это снижает температуру тела по меньшей мере на час. Также можно протереть так называемые «горячие места», включая заднюю часть шеи, колени и ступни.

Если выходите из дома в жару, не делайте резких движений, идите по теневой стороне улицы. После каждой прогулки мойте стопы и щиколотки прохладной водой, это приятно и полезно.

Сделайте охлаждающий вентилятор. Поместите перед ним емкость с замороженной водой. Это ускоряет процесс охлаждения в помещении.

Отключите электроприборы. Многие из них, в том числе телевизор и лампочки, генерируют большое количество тепла. Отключайте их, когда не используете.

Ешьте маленькими порциями. Переедание приводит к повышению температуры тела. Заканчивайте прием пищи кусочком фрукта с высоким содержанием воды, например персиком или ананасом.

Делайте огуречные маски. Нарежьте огурец кружочками, лягте и положите их на лицо.

Приготовьте освежающий аэрозоль. Заварите мятный чай и охладите его. Наполните жидкостью распылитель и используйте в качестве спрея для тела.

Охлаждайте тело. Окуните футболку в прохладную воду, отожмите и наденьте. По мере испарения влаги вы будете охлаждаться.

Устраивайте сиесту в самое жаркое время.

Ну и, разумеется, откажитесь от алкоголя на солнце. Он мало того что очень калорийный, так еще и может привести к обезвоживанию.