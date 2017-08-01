Четверг, 10 августа 2017 года, № 82

Зной, рекорды, петиции Экстремальный август заставляет мариупольцев искать способы спасения от жары В Мариуполе вторую неделю в дневное время суток столбик термометра не опускается ниже отметки в 30 градусов. В ближайшие дни температура воздуха падать не будет, жару синоптики гарантируют всю неделю. Как стало известно, температурный рекорд июля так и не был побит (37,2 градуса в конце июля в 2011 и в 2012 году), а вот текущий месяц преподнес сюрприз: за период с 1900 по 2016 год максимум в 38 градусов зафиксирован 4 августа нынешнего года. Кстати, температура воздуха 5 и 6 августа тоже была выше средних показателей и составила примерно 35 градусов. Так что эти три дня вошли в историю температурных рекордов Мариуполя. И потому главное спасение – купание в море. На пляжах города в минувшие выходные наблюдалось наибольшее количество отдыхающих за последние недели. Напомним, начальник спасательной аварийно-водолазной службы Александр Татай сообщил, что в субботу и воскресенье на побережье Азовского моря находились порядка 32,5 тысячи человек. По словам Татая, оказывать первую медицинскую помощь спасателям пришлось восьми отдыхающим, которыевЂ‚травмировалисьвЂ‚в результате активного отдыха, также имели место тепловые удары. «Некоторые пострадавшие нуждались в госпитализации, но отказались. К сожалению, вызов бригады скорой помощи понадобился еще четырем, поскольку их травмы были серьезнее, их госпитализировали», – отметил Александр Татай. Есть и первые жертвы: во вторник в море утонул мужчина. Мариупольцы хотят, чтобы от жары можно было спастись не только на пляже, но и в центре города. Так, на сайте Единой системы местных петиций зарегистрирована гражданская инициатива нашего коллеги Дениса Минина, ведущего программы Мариупольского ТВ «Утро LIVE», по созданию пешеходного фонтана на площади Свободы. «Примерами служат Киев, Харьков, Чернигов, Винница и Львов, – пояснил Денис. – Уверен, это даст дополнительный импульс развитию туристической инфраструктуры города, что особенно актуально в летний период». Подчеркнем, что инициативу Дениса Минина уже поддержало более 190 мариупольцев, что вселяет надежду на рассмотрение данной идеи городской властью. Еще одна летняя петиция касается открытия морского прогулочного маршрута, который соединил бы Левобережный и Приморский районы. «Конечными остановками предлагаю сделать четвертые проходные порта (поселок Песчаный) и причал кафе «Наш куточек» на Левом берегу, – отметил автор проекта Александр Васенко. – В летний период этот маршрут привлечет не только гостей, но и жителей нашего города. Кроме того, это отличная альтернатива городскому транспорту, особенно летом в жару. Почему-то в нашем приморском городе со своим портом и СРЗ нет подобного развлечения».