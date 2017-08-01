Четверг, 10 августа 2017 года, № 82 Мир здоровья с Николаем Пожогиным

Жара: едим, отдыхаем и потеем – правильно Фото Владислава Лупаненко: Полезное с приятным. Детвора, набирая воду, не отказывает себе в удовольствии окунуться в фонтан брызг.



Лето вносит коррективы в привычный уклад жизни Уже в мае при увеличении светового дня сокращается время сна, смещаются также и привычные для нас часы приема пищи. Кроме того, при повышенной температуре воздуха клетки лучше усваивают кислород, и энергетические затраты человеческого тела уменьшаются. А значит, организм летом требует меньше пищи, что сокращает поступление калорий. Как ни странно, здоровым людям даже в знойный август рекомендуется физическая активность: сидячий образ жизни способствует плохой циркуляции жидкости в организме. Поскольку при повышении температуры воздуха на 10 градусов протекание химических реакций в организме человека ускоряется в два (!) раза, «Ильичевец. Город» выяснил, что же нужно есть в знойную пору, чтобы легче переносить жару и не обрастать лишними килограммами. На главные вопросы ответила ведущий специалист сети фитнес-клубов для женщин FitCurves Ольга Колесник. Что есть? На первый взгляд, летняя пора идеальна для правильного питания. Тем более что природа гарантирует нам целый набор витаминов – от зелени до широкого выбора ягод и фруктов. Однако именно это и представляет угрозу: большое количество фруктозы может помешать вашему стремлению похудеть и даже добавить фигуре несколько лишних килограммов за лето. Не стоит злоупотреблять фруктами, а вот овощи и зелень можно есть без ограничений! Для пополнения жиров в организме желательно употреблять масло в салатах или добавлять к ним семена кунжута. Что пить? Как ни странно, обычную воду. Летом баланс жидкости является крайне важным, ведь тело теряет воду в ускоренном темпе. Поэтому необходимо выпивать минимум два литра в день. Идеальный режим – 150-300 миллилитров каждые 15-20 минут, а не только тогда, когда захочется. И ни в коем случае во время жары не пейте сладкую газировку. Что надевать? Поскольку во время физических нагрузок прохладнее не становится, лучше носить одежду из натуральных тканей. Они хорошо впитывают влагу и не вызывают раздражения. Особое внимание следует уделить обуви: она должна быть легкой и хорошо проветриваемой. О любимом дезодоранте перед тренировкой лучше забыть. Через кожу организм пытается вывести токсины, а заблокированные химией поры возвращают их обратно. Лучше как следует пропотеть и затем смыть все в душе. Ну и конечно, не забываем о панамке на улице. Даже утром можно получить солнечный удар, поэтому лучше вспомнить о «маминой мудрости». Как заниматься? Лето – прекрасная пора для упражнений на улице. Для тренировок рекомендуется выбирать утреннее или вечернее время, чтобы уменьшить тепловую нагрузку на организм. В жару не стоит делать слишком интенсивные упражнения. Лучше сосредоточить внимание на развитии выносливости, общем укреплении здоровья и тренировках для улучшения формы. Рекомендуется также заниматься меньше, но чаще. Кардиотренировки лучше отложить на зимний период, как и наращивание мышц. Не стоит забывать о разогреве перед занятиями спортом. Даже в знойный период наши мышцы все равно требуют разминки, хотя и в меньшей степени, чем зимой. Не используйте жару, как и другие перемены погоды, в качестве очередного препятствия на пути к тренировкам. Именно от вас зависит, будет ли в это время у вас настроение как у плавленого сыра на сковороде или вы будете чувствовать себя спасателем Малибу.