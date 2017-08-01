Четверг, 10 августа 2017 года, № 82





Деньги как экспонаты







Мариупольцам покажут украинские купюры, лотерейные билеты и боны начала прошлого века

Ко Дню независимости Украины сотрудники Мариупольского краеведческого музея готовят новую выставку, на которой представят денежные знаки с 1917-го до начала 30-х годов ХХ столетия.

«В основном это знаки периода Украинской Народной Республики, Украинской державы, Директории. Будут и городские деньги – Харькова, Одессы, Житомира и других. Кроме них покажем лотерейные билеты того же периода», – отметила главный хранитель фондов музея Людмила Якушенко.

По ее словам, в начале прошлого века лотерейные билеты были достаточно распространены, существовали книжные лотереи, студенческие, вещевые. Они интересны внешне, яркие, красочно оформленные. Также посетители смогут увидеть мариупольские боны.

В фондах музея имеется большая коллекция бумажных денежных знаков, товарных чеков, лотерейныхвЂ‚билетов,вЂ‚денег-марок и др. – примерно 3,5 тыс. единиц. Их никогда не показывали в экспозиции, поэтому сейчас решили, так сказать, вывести в свет.

«Это будет камерная выставка, всего несколько витрин, около 50 экспонатов», – говорит главный хранитель фондов музея.

Анастасия Дмитракова