Четверг, 10 августа 2017 года, № 82

Капитальный или еженедельный? Фото Владислава Лупаненко. Неприглядная история. Зияющие ямы на Азовстальской уйдут в прошлое: вчера подрядчики наконец-то приступили к асфальтированию последних участков разрытий.



Такой вопрос задают мариупольцы, когда речь заходит о ремонте коллектора на улице Азовстальской Ремонт коллектора на улице Азовстальской вроде бы и завершен, но вместе с тем периодически появляется информация об очередных течах, уже после реконструкции. Последнее затопление Азовстальской произошло две недели назад, в выходные дни, после дождя. «Капитальный ремонт превратился в еженедельный, – иронизируют мариупольцы в соц­сетях. – Последний раз канализационные стоки бежали под напором двое суток. И, судя по растерянным лицам тех, кто что-то там ковыряет, уверенности в их действиях не заметно». Что опять пошло не так – выяснял «Ильичевец. Город». Иван кивает на Геннадия МасштабныевЂ‚авариивЂ‚на Азовстальской случались неоднократно. Впервые о том, что старый бетонный коллектор диаметром 800 миллиметров разрушается, в Мариуполе объявили в 2012 году. Заменили 500 м труб. 2015-й также добавил «неприятных» страниц в историю Левобережья: в апреле и июне указанного года в результате обвала свода коллектора произошли две аварии на участке длиной 330 метров. Начиная с весны улица Азовстальская плодила как слухи о прохиндеях-чиновниках, так и сводки отчетов о проведенных заменах исчезнувших участков коллектора. Увы, капитальная реконструкция, начатая в начале июля 2016-го с бодрых заверений чиновников всех уровней о завершении к новому, 2017 году, имеет место быть до сих пор. Напомним, тендер на проведение работ выиграла краматорская фирма «Стройдеталь», которая и занялась прокладкой коллектора на протяжении 2100 метров от рынка «Привоз» в сторону восточных проходных меткомбината «Азовсталь». Так что же произошло в позапрошлыевЂ‚выходные?вЂ‚«Мы выполняли врезку в основной коллектор со стороны бульвара Меотиды в районе домов №№ 24 и 26, – пояснил подрядчик, прораб «Стройдетали» Иван Иванов. – Колодец нового коллектора был полностью готов, яма для него была практически засыпана отсевом и щебнем, оставалось только завести трубу-перемычку и завершить засыпку. Но технадзор запретил нам подсоединять старый коллектор к новому, потому что его колодец был забит. «Горводоканал» должен был прочистить коммуникации, но не успел – пошел дождь, который смыл в подготовленное отверстие нового колодца отсев и щебенку». Это, собственно, и сделало невозможным прохождение стоков по новому коллектору. И вновь потоки фекалий потекли по улице Азовстальской. «Подрядчики допустили технологическую ошибку, – уверен руководительвЂ‚«Горводоканала» Геннадий Изюмов. – Какие бы указания ни давал технадзор, рабочие должны были зачеканить отверстие и ждать разрешения на дальнейшее проведение работ. Мы выделили технику для скорейшего устранения аварийной ситуации, ведь все понимают, какие последствия могут быть от попадания фекалий в ливневую канализацию. В настоящее время все приведено в соответствие». Вышли на финишную прямую Как уже писал «Ильичевец. Город»,вЂ‚подрядчикивЂ‚объясняют многие недоработки, в том числе и до сих пор незавершенное асфальтирование,вЂ‚проблемами с финансированием. «Нам частями оплачивают работу. Все подготовительные этапы давно завершены, ждем асфальт. Ведь асфальтовый завод без предоплаты также отказывается работать. Мы бы все завершили за пару дней», – говорит прораб «Стройдетали» Иван Иванов. «Средства подрядчику выделяются по мере предоставления актовок – документов о выполненных работах, – пояснил руководитель «Горводоканала» Геннадий Изюмов. – Насколько я знаю, никаких проблем с финансированием нет». Остается надеяться, что в ближайшие дни благоустройство улицы Азовстальской после разрытий будет завершено и загадочный коллектор на долгие годы перестанет быть притчей во языцех. Николай Пожогин