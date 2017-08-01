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Четверг, 10 августа 2017 года, № 82


За ответами – к мэру

Фото Анатолия Кононова. Во всеоружии. На прием к мэру землевладелец принес немалый перечень бумаг, в том числе и план приусадебного участка 1974 года.

Как поделить землю, где разместить свой МАФ и когда в Мариуполе появится своя филармония?

Традиционно на личном приеме мэра мариупольцы обращаются к нему с коммунальными, земельными и частными вопросами. Многие из таких случаев становятся показательными. К примеру, на прошедшей встрече с горожанами Вадим Бойченко подробно рассмотрел процедуру размещения МАФов по новой схеме, которую не так давно приняли в Мариуполе.

Что не так с киоском

С жалобой к городскому голове обратился мужчина, чей киоск демонтировали. Мариупольцу этот маленький бизнес давал хоть и небольшой, но единственный доход.

«К работе с МАФами мы подошли комплексно и разработали специальную схему их расположения в каждом районе города. Были определены локации, где торговым точкам можно стоять, а где категорически запрещено. Также мы приняли архетип малых архитектурных форм», – отметил Вадим Бойченко.

На вопрос, что же не так было с вышеупомянутым киоском, Виктор Очеретин, председатель Левобережной райадминистрации, объяснил: «МАФ не соответствовал новым требованиям и работал без документов много лет, поэтому и был демонтирован».

Вадим Бойченко подчеркнул, что цель городской власти не препятствовать, а помогать жителям, поэтому дал указание предложить предпринимателю выбрать место для размещения торговой точки, используя разработанную схему размещения МАФов.

Земля раздора

Не обошелся прием и без жаркого конфликта, в котором Вадиму Бойченко довелось побывать в качестве наблюдателя. «Мой сосед, депутат местного поселкового совета, занял часть территории моего участка и незаконно построил на ней забор», – пожаловался городскому голове житель поселка Старый Крым. После долгого рассказа о всех нюансах истории прием перерос практически в балаган. Не выдержал обвинений голова старокрымского поселкового совета Михаил Балабан, которого обратившийся назвал причастным к незаконному делению его земли: все отрицал и даже с грустью заявил, что из-за земельного конфликта расстроилась его многолетняя дружба с отцом обвинителя.

Позже выяснилось, что на оба соседских участка имеются акты приватизации. Определить же, какой из них соответствует закону, можно будет только в суде.

Под крышей и с филармонией

В ходе приема Вадим Бойченко разобрался с заявлением пожилой женщины, которая проживает в доме дореволюционной постройки по ул. Итальянской. Мариупольчанка пожаловалась, что в здании полная антисанитария и протекает крыша. Городской голова поставил задачу рассмотреть этот вопрос и решить его не позднее сентября – именно тогда, по словам ответственных, закончится капитальный ремонт кровли здания. И если до этого времени проблема не будет решена, Вадим Бойченко попросил женщину незамедлительно об этом сообщить.

Встретился мэр и с представителями муниципального духового оркестра. С ними обсудили будущее создание «Камерной филармонии», которая появится путем объединения нескольких местных оркестров. Музыканты задали мэру волнующие их вопросы: о заработной плате, финансировании, самоокупаемости и дальнейшем развитии.

«Я за то, чтобы у вас появился дом – филармония, репертуар, афиша, реклама, гастрольная деятельность, чтобы у вас была хорошая зарплата и инструменты», – заявил Вадим Бойченко и отметил, что целиком поддерживает идею создания единого культурного центра, где люди смогут проводить свой досуг.

Компетентная помощь

В качестве бонуса пришедшим на прием гражданам мэр предлагал консультацию специалистов юридического департамента и управления по административным вопросам и обращениям.

Любовь Солодун  


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