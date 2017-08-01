Четверг, 10 августа 2017 года, № 82

Обратная связь с Катериной Бережной Гавань утопает в мусоре «Очень жаль, что старый город, в частности Гавань, – в развалинах и мусоре. В 2015 году «Зеленый центр Метинвест» по просьбам жителей сделал хорошую зону отдыха «Гавань». Сюда приходят не только жители поселка, но и другие мариупольцы. И оставляют горы мусора. Обидно, что люди так неряшливы и проявляют откровенно свинское отношение к чистоте города. Все это время жители поселка своими силами поддерживают порядок, но с наплывом нерях-отдыхающих справиться с мусорным валом собственными силами стало невозможно. Из обещаний чиновников о скором решении проблемы можно составлять коллекцию писем. Хочется верить, что городские власти наконец-то отреагируют на многочисленные просьбы о помощи и ответят на вопрос: кто же должен убирать и поддерживать порядок в зоне отдыха “Гавань”?» – спрашивают жители. Елизавета Коновчук, председатель КСН «Гавань и Слободка», говорит, что проблема в письме жителей не надуманная – именно так все и есть: «За участие в многочисленных мероприятиях по уборке этой зоны отдыха местные жители (начиная со школьников и заканчивая пенсионерами) награждаются благодарностями от комитета самоуправления – надо же хоть как-то поддерживать и мотивировать борцов за чистоту». Председатель Приморской райадминистрации Геннадий Семенихин в курсе проблемы и обещает держать вопрос на контроле. Глава района пролил свет и на то, почему так долго не находился ответственный: «Данная территория не имеет санпаспорта и никогда не была включена в список пляжей города. В мае этого года ее закрепили за территорией, отнесенной на баланс коммунального предприятия зеленого строительства». Бесхозные покосы – угроза пожара В газету обратился житель Кальмиусского района Сергей Белеванцев, обеспокоенный пожароопасной ситуацией на улице Макара Мазая: «Еще на прошлой неделе трава на территории, прилегающей к гаражам, была скошена. Внушительных размеров кучи никто не убрал – под палящим солнцем они высохли и могут загореться в любой момент. Близкое соседство гаражей, заправочной станции и бесхозных покосов добавляют риска, в такую жару справедливо можно опасаться пожара. Начальник МКП зеленого строительства Александр Шульга сетует на нерадивость хозяев гаражей, подчеркивая, что именно они отвечают за порядок на своих земельных участках: «Мы уже второй раз помогаем убрать заросли вокруг гаражных построек. Я уже молчу о хламе, сваленном в кучи сразу за гаражами. Это же кошмар! Мы оказываем посильную помощь, но, как известно, бескорыстная доброта, увы, зачастую приводит к безграничной наглости. Мы не то что слова благодарности не слышим, так нам еще и предъявляют претензии, что создаем пожароопасную ситуацию». «Живем как пещерные люди: ни воды, ни дорог, ни транспорта!» Ольга Плешко, жительница поселка Горького, мама малолетних детей, отмечает: «По улице Ухтомского, где мы живем, отсутствует водоснабжение, нет нормального покрытия на дороге и нет транспорта. Как трудно маме с маленькими детьми идти по жаре почти час до ближайшей остановки! Раньше ходил 114а, но его уже давно нет. Как быть? Кто обратит внимание на наши средневековые условия жизни?» Начальник отдела коммунального хозяйства Кальмиусской райадминистрации Владимир Галай оперативно прокомментировал обращение нашей читательницы: «Вопрос по маршруту 114а находится на контроле, в активной стадии разработки. Планируется построить разворотную площадку для конечной остановки непосредственно перед ж/д переездом. На этой неделе будет проведена комиссия, где окончательно определятся с местом для будущей остановки 114а. Маршрут, прекративший свое функционирование из-за аварийного состояния моста по улице Войкова, обязательно восстановят. Что касается нормализации водоснабжения в летний период в поселках Горького и Мирный, планируется развернуть капитальное строительство насосной станции при условии целевого финансирования». По поводу состояния дорог в райадминистрации отмечают, что «мероприятия по улучшению дорожного покрытия по ул. Ухтомского не были предложены комитетом самоорганизации населения «Перспектива», соответственно, они и не были проведены». Начальник отдела коммунального хозяйства Кальмиусской райадминистрации предлагает сначала обратиться в КСН и через него подать заявку на проведение ремонтных работ дорожного покрытия на следующий год.