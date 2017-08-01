Четверг, 10 августа 2017 года, № 82

Шезлонги, навесы и солярий – все бесплатно Фото Владислава Лупаненко: Это еще не все. Скоро на «Лазурном пляже» появятся теневые навесы и оригинальный солярий.



«Лазурный пляж» становится комфортнее благодаря гранту конкурса «Город – нашими руками» В районе железнодорожного вокзала на берегу Азовского моря в прошлом году был обустроен «Лазурный пляж» – здесь установили шезлонги, теневые навесы и раздевалки, причем все желающие пользуются подобными благами бесплатно. Такое преображение пляжа стало возможным благодаря победе инициативной группы в конкурсе социальных проектов Группы Метинвест «Город – нашими руками», а также личному вкладу мариупольцев – горожане очистили песок от мусора, отремонтировали старое оборудование. Удачная локация В прошлом году на реализацию проекта-победителя было выделено 100 тысяч гривен, в 2017-м мариупольцы решили продолжить доброе дело и вновь подали заявку на конкурс «Город – нашими руками» с идеями по реализации второго этапа благоустройства «Лазурного пляжа» – и жюри поддержало активистов, выделив 96 тыс. грн. «Я люблю море, с детства всегда жил на побережье, – отмечает руководитель проекта Андрей Алтунян. – Раньше это было Каспийское море, теперь Азовское. Идея вдохнуть новую жизнь в этот участок побережья родилась на одном из городских тренингов по написанию проектов. Так появился "Лазурный пляж"». Автор идеи убежден, что пляж уже стал украшением морского побережья, поскольку это место очень популярно у отдыхающих, которые приезжают в Мариуполь на поездах. Но главное – благоустроенный пляж также является основным местом отдыха жителей поселков Слободка и Гавань. С новым грантом В нынешнем году благоустройство этой части городского пляжа продолжено, опять-таки благодаря второму гранту от Группы Метинвест. «Мариупольцы видят родной город не только индустриальным центром, но и морским курортом, – отметил координатор общественного союза «Зеленый центр Метинвест» Сергей Магера. – Поэтому металлурги с удовольствием поддерживают проекты, которые возвращают в Мариуполь мир и делают комфортной жизнь, создают новые возможности для развития». Вандализм – результат безнаказанности Но почему одни стараются сделать родной город красивым, а другие только разрушают? У нас вандальное отношение к городскому пространству принято оправдывать советским прошлым. Но думаем, вернее будет другая версия: вандализм – это результат безнаказанности. Вот поэтому у кого-то прямо руки чешутся ломать новенькие пляжные конструкции. Не раз оборудование подвергалось нападению вандалов, и инициаторам проекта пришлось направить часть средств не на приобретение новых лавочек, а на восстановление поврежденных элементов. «Проекту еще нет года с момента, как установили лавочки, шезлонги, благоустроили пляж, но мы уже видим, что есть недоброжелатели, – подчеркнул координатор проекта «Лазурный пляж» Андрей Алтунян. – Хорошо было бы подключать больше людей к благоустройству, приобщать к проведению совместных акций, ведь, когда люди трудятся в коллективе, они больше ценят сделанное». Что нового Напомним, на территории «Лазурного пляжа» в прошлом году была установлена часть оборудования: навесы, круговые лавочки и шезлонги, раздевалки и скамейки с подставками для ног. «Вроде бы и привычные вещи для пляжа, но смотрятся очень интересно, – поделились своим мнением жители Гавани Виктор и Наталья. – На большой не­обычной скамейке может расположиться вся семья. Нам нравятся непривычной формы навесы, лавочки с подножками». Сейчас активисты приступают к реализации второго этапа проекта – в центральной части пляжа будет установлена композиция по типу солярия, которая станет как украшением побережья, так и зоной активного отдыха. Также в настоящее время продолжается комплектация пляжа лавочками, навесами и шезлонгами. Их установка будет завершена уже в ближайшие дни. Кроме того, в нынешнем году дополнительно 100 тысяч гривен выделил Фонд развития Мариуполя. На эти средства на пляже установят новые туалеты – пляжная гигиена очень важна. Точку не ставим Андрей Алтунян на этом проекте останавливаться не намерен и говорит, что и в следующем году их инициативная группа подаст заявку на конкурс «Город – нашими руками»: «Планируем принять участие, так как идей много. Возможно, это уже будет не морской проект – в Мариуполе множество небольших парковых зон и мест для отдыха, которые требуют внимания. Их хочется увидеть в новом формате, облагороженными, чтобы мариупольцам было комфортно и уютно в родном городе». Николай Пожогин