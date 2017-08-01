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Четверг, 10 августа 2017 года, № 82


Информационное табло подскажет

В Мариуполе установят десять электронных табло на остановках общественного транспорта. Первое табло, отражающее реальное время прибытия транспорта, установили на павильоне нового архетипа по ул. Лепорского в Левобережном районе, передает MRPL.CITY. Кроме того, на остановке «Заводоуправление» стал функционировать МАФ, являющийся частью павильона.

По информации сайта публичных закупок Рrozorro, договор на поставку информационного оборудования КП «МТТУ» заключило с подрядчиком ООО «Гранато» г. Киева. Все десять электронных табловЂ‚ввЂ‚МариуполевЂ‚планируют установить до конца 2017 года. Всего на проект выделено 378 тыс. грн.

Соб. инф.  


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