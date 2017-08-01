Четверг, 10 августа 2017 года, № 82





Открыт конкурсный отбор

Стартовало рассмотрение заявок на очередной конкурсный отбор проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, по которым будут предоставляться частичная компенсация процентных ставок по привлеченным кредитам и финансовая поддержка на реализацию проектов, сообщает сайт Мариупольского горсовета. Документы принимаются с 1 по 30 августа 2017 года департаментом экономики Донецкой облгосадминистрации по адресу: г. Краматорск, ул. Б. Хмельницкого, 6, каб. 412. Копии документов необходимо предоставить в департамент экономики и структурных реформ Мариупольского горсовета по адресу: г. Мари­уполь, ул. Архитектора Нильсена, 26/2, 4-й этаж, комната 85.