Четверг, 10 августа 2017 года, № 82





Между бизнесом и инвесторами

В Фонде развития Мариуполя предпринимателям рассказали о новых направлениях деятельности

ФРМ активизирует работу с предпринимателями и инвесторами; развитие малого и среднего бизнеса и привлечение инвестиций выделено в отдельное направление. Стратегию совершенствования этой сферы презентовали в фонде в минувший вторник.

Руководителем проектов и программ по развитию малого и среднего бизнеса фонда назначен Дмитрий Фицайло. О новых видах работы он рассказал мариупольским предпринимателям.

«Мы показали разработанную совместно с муниципалитетом города инвестиционную карту Мариуполя, объяснили, как будет действовать площадка «единого окна» по предоставлению консалтинговых услуг – это помощь в сопровождении бизнеса, предоставление консультаций в правовом и финансовом поле по его развитию», – отметил Дмитрий Фицайло.

По его словам, на площадке ФРМ будут проходить семинары для предпринимателей – как опытных, так и начинающих. Кроме того, фонд совместно с муниципалитетом разрабатывает городскую программу развития малого и среднего бизнеса.

Как подчеркнул генеральный директор ФРМ Юрий Кампов, важной для всех пришедших на встречу стала информация о «прямых инвестициях бизнеса в бизнес».

Фонд работает с инвесторами национального уровня, которых приглашает в наш город, чтобы оценить открывающиеся перспективы. А в сентябре к нам приедут представители крупных инвесткомпаний европейского уровня, которые будут рассматривать проекты с инвестициями свыше 10 млн долларов.

С 8 августа ФРМ уже начал формировать базу бизнес-идей и готов помогать предпринимателям в подготовке и сопровождении проектов.

«Наш фонд постепенно становится центром развития бизнеса. Мы открыты для всех, но основной приоритет, естественно, это развитие местного бизнеса. Что касается городских программ, то мы совместно с предпринимателями будем готовить предложения о внесении изменений в действующие нормативные акты и регламенты, а также решения, способствующие тому, чтобы местный бизнес не ущемлялся, а наоборот, ему предоставлялась большая поддержка. Не всегда наши предприниматели имеют достаточно сил и возможностей для того, чтобы конкурировать. И наша задача – поддержать их на каком-то этапе, помочь выстоять и перейти на другой уровень», – отметил Юрий Кампов.

Как показала встреча, для местного бизнеса это очень болезненный вопрос. В завершение было решено пригласить представителей власти, в частности городского голову Мариуполя Вадима Бойченко, а также руководителя тендерного управления Михаила Ивченко, на встречи с бизнесом.

Маргарита Пушко