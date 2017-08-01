Четверг, 10 августа 2017 года, № 82

К 1 сентября не успеют Как бы ни хотелось руководству города и области вовремя открыть опорную школу в Мариуполе - не получается Постоянные задержки, связанные с увеличением объема работы и, соответственно, удорожанием реконструкции опорной школы, привели к тому, что подрядчики не успевают закончить ремонт к началу учебного года. Обещают, что до конца 2017-го точно завершат. Подорожали по ходу По словам первого заместителя городского головы Александра Голтвенко, перенос сроков сдачи, а также увеличение объема работ и стоимости проекта вызвано использованием более экологичных и энергоэффективных материалов. «В процессе реконструкции подрядчик вместе с управлением образования обнаружили, что заявленные объемы работ не соответствуют реалиям и требованиям, которые были предъявлены изначально», – отметил Александр Голтвенко. Еще в прошлом году реконструкция школы №66 оценивалась в 45 миллионов гривен, на сегодняшний день область уже выделила дополнительные десять миллионов гривен. Сроки все время сдвигаются Непосредственно перед началом работ в ноябре 2016 года председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский прогнозировал, что капремонт будет завершен в июне. А уже в июле городской голова Вадим Бойченко отмечал, что «очень хочется, чтобы 1 сентября этот объект открылся, но с учетом тех отставаний, с которыми идут работы, я вижу, что это становится маловероятным». По словам мэра, одна из основных причин срыва сроков – некачественная подготовка проекта. Еще одно упущение – выбор подрядчика, который, как выяснилось, не имеет практического опыта в реализации подобных проектов. В итоге ни к последнему звонку, как хотел Павел Жебривский, ни к 1 сентября, как планировал Вадим Бойченко, школа не откроется. Надеемся, что хотя бы к новому году ее ученики и педколлектив получат такой подарок. На финишной прямой? Несмотря на задержки, в школе уже проведены демонтажные работы, заменены перегородки, оконные и входные блоки, усилены колонны и цокольные панели. Также почти окончены работы по наружному утеплению и отделке внешних стен. «Полностью был изменен пищеблок, пришлось корректировать вентиляцию», – отметил Александр Литвиненко, генеральный подрядчик. Директор школы Наталья Ровицкая рассказала, что почти всю мебель в классах заменят, она будет соответствовать возрастной категории учеников. Появятся три современные виртуальные библиотеки, где школьники смогут получать необходимую информацию из Интернета, будет доступен скоростной Wi-Fi. Завершается ремонт спортивного зала с напольным покрытием, разработанным специально для снижения травм во время занятий. Помимо этого в школе оборудуют места для отдыха и релаксации, где установят мягкую мебель. Антон Луковников