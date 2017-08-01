Четверг, 10 августа 2017 года, № 82 Говорит главред

Кто их тянет за язык? Во вторник министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что у жителей нашей страны нет причин для поездок в оккупированный Донбасс, причем сюда же он причислил и поездки в Россию и Крым. Высказывания министра незамеченными не остались. Не потому что нам не жить без поездок в Россию – слава богу, обходимся прекрасно, или поездок на – подчеркиваю – временно неподконтрольную территорию Донбасса, а потому что чиновник высокого уровня позволяет себе словесно отрезать неподконтрольный Донбасс от территории Украины. Попутно СМИ, особенно пророссийские, растиражировали высказывание Омеляна уже без добавления слова оккупированный, и вышло, что министр говорил вообще о поездках в Донбасс – всего лишь одно слово. Тревожны тенденции, ведь подобное разделение украинцев на обычных и необычных, заслуживших право на пенсию и тех, кто заслужил, но должен это доказать, потому как оказался на неподконтрольной территории, – настораживает. Недавно в эфире «5 канала» украинцев, не согласных с нынешним положением дел в стране, предложили выдворять из Украины – по примеру Чехословакии и судетских немцев. А до этого, если вы помните, было заявление министра культуры Украины Евгения Нищука об ущербной генетике жителей Донбасса. Эксперты говорят: в любой европейской стране за разделение граждан на «правильных» и «неправильных» оба собеседника стали бы персонами нон-грата. Но не в Украине. Не менее болезненны и вопросы государственного языка – без сомнения, украинский язык в стране с названием Украина должен быть языком официальным и желательно – языком повседневного общения. Но очень многие украинцы говорят по-русски – не только в Донбассе, но и в Киеве и многих других городах. Сейчас мы наблюдаем за украинизацией телевизионного вещания, скорее всего, эти процессы распространятся и на печатные издания. Безусловно, красивый певучий украинский язык заслуживает того, чтобы на нем говорить, петь и писать, но сделано это должно быть с любовью, постепенно, а не из-под палки. А иначе несогласных – вон из страны. Ганьба такой политике черного и белого, так до достижения дипломатического мира нам еще очень далеко. С уважением, Елена Калайтан