Четверг, 10 августа 2017 года, № 82

Настоящая правда о ненастоящих мамах Как решиться? Благородная цель или желание нажиться – у каждой женщины свой мотив стать суррогатной матерью.



Мариупольчанкам предлагают необычный способ заработать Пока клиники нашего города развивают область репродуктивной медицины, их киевские коллеги приглашают жительниц Мариуполя стать суррогатными матерями. Сколько стоит радость материнства В нашем городе практически на каждом столбе видны рекламные листовки с предложением стать донорами яйцеклеток и суррогатными матерями. Даже непонятно, что удивляет больше – содержание листовок или же их количество, но тема, что называется, «пошла в народ». Суррогатное материнство – как тайна, покрытая мраком: все знают о его существовании, но о том, как все происходит и законно ли это, практически никто не решается заговорить. Чтобы понять ситуацию изнутри, мы провели собственный эксперимент и обратились по указанному телефону. Оказалось, что за рекламой скрывается киевская клиника, которая работает во многих городах Украины. Одним из первых был вопрос, есть ли у меня свои дети. Следующий: проходили ли роды природным путем или же с помощью кесарева сечения? Действительно, одним из главных условий для женщины, которая планирует стать суррогатной матерью, является наличие своего здорового ребенка. Сначала кандидатке в суррогатные мамы предстоит пройти обследование в мариупольском филиале клиники и сдать необходимые анализы. Если их результаты окажутся положительными, женщину направляют в Киев на перенос – так называется процедура подсадки эмбриона. На 14 неделе беременности при желании женщина может вернуться обратно в Мариуполь, чтобы стать на учет по месту жительства. А уже на 6-7 месяце беременности снова нужно ехать в Киев, так как роды будут проходить именно там. Оплату обещают до 300 тысяч гривен, на вопрос нашей кандидатки в матери, почему «до», а вдруг заплатят меньше, отвечают, что сумма зависит от курса, так как выплаты проводятся в валюте, это порядка 11 тысяч евро. Сначала платят немного – по 200 евро в месяц, на шестом месяце – шесть тысяч, и уже после родов еще четыре тысячи. В случае форс-мажорных обстоятельств, таких как выкидыш, полученные деньги суррогатная мама не возвращает, но и остальные не получит – такова плата за риск, на который идет женщина, решившаяся носить чужого ребенка. Что думают медики и суррогатные мамы Украина является одним из немногих государств, в которых суррогатное материнство разрешено законом. Очевидно, что для женщин, решившихся стать временной мамой, – это способ подзаработать, для фирм и небедных бездетных пар – выход из ситуации. Что по этому поводу думают мариупольские медики? Как выяснилось, у нас нет специализированных учреждений, где практиковалась бы программа суррогатного материнства, хотя с бесплодием мариупольцы сталкиваются все чаще (тем не менее среди местных мам киевляне ищут своих доноров). Поэтому такие пары отправляются в крупные города, где имеются клиники подобной специализации. Найти женщин, которые откровенно поделятся своим опытом, очень сложно. Клиники гарантируют конфиденциальность и предлагают разного рода варианты: проживание в другом городе и услуги няни для ребенка в случае переезда. Но, как рассказала нам одна из женщин, которая была суррогатной матерью, в основном клиентки недовольны грубым обращением со стороны врачей и медсестер – такие беременные их раздражают. Для самой же суррогатной мамы главное, чтобы все нюансы были прописаны в договоре и он соблюдался. В Мариуполе приоритет – репродукция В нашем городе делают акцент на репродуктивные технологии и возможность забеременеть самостоятельно или с помощью программ ЭКО. «Забор яйцеклеток, последующее их использование в целях вспомогательных репродуктивных технологий проводятся в специализированных лечебных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии, оборудование, специалистов. Подобные учреждения, как правило, занимаются исключительно вспомогательными репродуктивными технологиями», – отмечает Константин Комлев, руководитель Мариупольского перинатального центра. Клиники в Мариуполе не проводят донацию яйцеклеток (подсадку маме яйцеклеток донора), что уже говорить о практике суррогатного материнства. Это очень затратное дело не только для желающих воспользоваться подобной услугой, но и для самих медучреждений. Они должны соответствовать всем юридическим стандартам, иметь специальную лицензию и располагать специализированным оборудованием. Хотя ситуация может измениться, так как медики заявляют, что бесплодие становится все более распространенной патологией. Что говорит закон В Украине суррогатное материнство регулируется семейным кодексом Украины. Согласно законодательству, суррогатная мать не имеет никаких родительских прав по отношению к ребенку, рожденному в результате программы суррогатного материнства. Законными родителями ребенка, рожденного суррогатной матерью, считаются исключительно генетические родители. Соглашения о суррогатном материнстве разрешены в Украине без каких-либо ограничений в размере вознаграждения суррогатной матери. К тому же не предусматривается последующая процедура усыновления новорожденного ребенка, так как имена генетических родителей с самого начала указываются в свидетельстве о рождении малыша. В любом случае принимать решение, быть или не быть суррогатной матерью, может только сама женщина, но если все же пошли на это – не забывайте о том, что у вас есть права. Если есть хоть малейший риск обмана – ни в коем случае не соглашайтесь. «Лазейка» для доноров В отличие от суррогатных матерей, которые по законодательству Украины не имеют никаких прав на рожденного ими ребенка, доноры гамет юридически могут получить родительские права на малыша, который родился вследствие ЭКО с использованием их клеток. Любовь Солодун