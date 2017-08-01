Четверг, 10 августа 2017 года, № 82

Инвестиционный катализатор Фото Владислава Лупаненко. Тепло плюс экономия. На термомодернизацию Мариупольской станции переливания крови по линии ПРООН выделено 6,5 млн грн.



У Мариуполя грандиозные планы развития, и это подтверждают объемы финансовых вложений в городскую инфраструктуру – они выросли в 20 раз! Благодаря децентрализации у местных бюджетов появилось больше возможностей поднять с колен инфраструктуру городов – десятилетиями в этом направлении мало что делалось. Но грандиозные проекты,вЂ‚как-то:вЂ‚реконструкциявЂ‚мари­упольской набережной, строительство мусороперерабатывающего завода, переход на совершенно новый качественный уровень очистки воды – без серьезных инвестиций невозможны. И в этом направлении Мариуполь уже сделал многое. Во-первых, сумел объяснить международным фондам и инвесторам, для какой цели нужны деньги, во-вторых, получил перспективу реализовать свои проекты. На днях была презентована «Инвестиционная карта Мариуполя» – первый заместитель городского головы Александр Голт­венко эксклюзивно для газеты «Ильичевец. Город» прокомментировал основные направления инвестицийвЂ‚ивЂ‚визуализировал картину того, каким Мариуполю быть завтра и послезавтра. Преимущества и риски Сегодня Мариуполь уже работает с Агентством США по международному развитию (USAID), представительством ЕС, Группой Метинвест и Фондом развития Мариуполя, международными фондами UNICEF, ПРООН и Renovabis. Идут переговоры с европейскими банками, которые предоставляют долгосрочные кредиты под низкие проценты, – ЕИБ, ЕБРР и KFE. «Нам нужны средства, чтобы полноценно развивать «Мариупольтеплосеть» и «Горводоканал», без этого невозможно стать энергонезависимыми, а также организовать в городе мусоропереработку. Уже разработана проект­но-сметная документация на строительство третьей очереди полигона и мусоросортировочного комплекса. Следующим этапом должно стать строительство полноценного мусороперерабатывающего комплекса, мы ведем переговоры с европейскими банками, чтобы они профинансировали этот проект», – рассказывает первый заместитель городского головы. В условиях военного конфликта вопрос об альтернативных источниках воды для Мариуполя стоит особенно остро и в части резервов, и в части качества – по жесткости водопроводная вода из Старо-Крымского водохранилища примерно втрое превышает норму. Чтобы решить проблему, городская власть плотно работает с крупными институтами Украины, в частности с Институтом воды. Очистка воды из пресных водоемов в пригороде Мариуполя обойдется дешевле, чем опреснение морской, поэтому местные власти решили остановиться на первом варианте. «Специалисты должны подготовить технико-экономическое обоснование использования альтернативных источников водоснабжения, речь идет о Павлопольском и Старо-КрымскомвЂ‚водохранилищах, а также о возможности строительства очистительной станции. Мы должны выходить на европейские банки, которые могли бы профинансировать подобные проекты», – поясняет Александр Голтвенко. Без решения логистических проблем развиваться городу очень сложно. Поэтому среди первоочередных задач – ремонт разбитой запорожской трассы и строительство двухпутного сообщения между Камыш-Зарей и Волновахой, что позволило бы Мариуполю иметь полноценное железнодорожное сообщение. Найти инвестора еще не означает реализовать проект Одно из перспективных направлений – рекреационный потенциал. Сейчас подыскивается организация, которая могла бы выполнить проект реконструкции и модернизации набережной Азовского моря. В этом вопросе без инвесторов также не обойтись. Кстати, достигнутые договоренности еще не означают, что дело пойдет. Так, одесский инвестор, с которым велись переговоры около года и который намеревался обустроить на бетонной набережной за «Санта-Барбарой» вторую Ибицу, в итоге отказался вкладывать средства в реконструкцию. Зато местный бизнесмен готов инвестировать в территорию бывшего азовстальского яхт-клуба, намеревается построить там ресторан с бассейном. В рамках социальной ответственности обещает развивать детский парусный спорт. Яхтсмены обещаниям не поверили и заявили, что их попросту хотят под благовидным предлогом вытеснить с занимаемой территории. «На сегодняшний день компромисс достигнут, надеемся, что к следующему лету у нас откроется еще один уголок для отдыха на набережной», – отметил Александр Голтвенко. Вместо сгоревшего горсовета – прозрачный офис Многих мариупольцев волнует вопрос: когда наконец восстановят сгоревшее здание горсовета? Уже подготовлена проектно-­сметная документация. Реконструкция будет профинансирована за счет средств ЕИБ, который выделяет порядка 43 млн грн, но этого недостаточно с учетом того, что стоимость проекта – около 100 млн грн. Помочь готовы градообразующие предприятия, средства выделит городской бюджет, ведутся переговоры с областной администрацией по поводу дополнительного финансирования на эти цели. После выполнения ремонта в центре Мариуполя появится новое энергоэффективное здание, на первом этаже которого планируется разместить «Прозрачный офис» соцслужб. Сейчас благоустраивается адми­нистративная площадь перед бывшим муниципалитетом за средства греческого инвестора, мецената Пантелеймона Бумбураса. Дорожки выложат фэмами, реконструируют фонтаны, высадят новые зеленые насаждения, смонтируют систему полива, установят скамейки. Эффект децентрализации За последние два года Мариуполю удалось сделать огромный рывок в плане привлечения инвестиций, речь идет о двадцатикратном увеличении объемов финансирования! В Украине произошел переход от так называемого бюджета проедания к бюджету развития. Так, если в 2015 году в инфраструктуру города было инвестировано всего 5,5 млн грн (все средства поступили из местного бюджета), то в 2017-м инвестиции составят порядка 110 млн грн, в том числе за счет привлечения средств от международных банков. Уже реализовано 18 крупных проектов на сумму 63 млн грн. В стадии выполнения еще 17 на сумму 45 млн грн. Подготовлены 24 проекта на сумму более 3 млрд грн. Сам себе инвестор Градообразующие предприятия инвестируют в собственное развитие, в модернизацию, которая дает экологический эффект. Для мариупольцев это важно. Самым большим инвестпроектом за последнее время, безусловно, является реконструкция ильичевской аглофабрики с инвестициями 220 млн долларов. Второй не менее значимый проект – строительство ­МНЛЗ №4 стоимостью 150 млн долларов. На меткомбинате «Азовсталь» ведется строительство комплекса вдувания ПУТ на доменной печи №4, сумма инвестиций – 17 млн долларов. Мари­упольский морской торговый порт вложил 34 млн долларов в строительство контейнерного терминала для перевалки зерновых и пищевых грузов. Только за последние пять лет сумма инвестиций местного крупного бизнеса составила 421 млн долларов. «Это очень большая цифра, которой Мариуполь может по праву гордиться, – подчеркнул Александр Голтвенко. – Если говорить о малом и среднем бизнесе, то в городе достаточно активно развиваются торговые сети, открываются кафе и рестораны. Это показатель того, что бизнес не боится вкладывать деньги в открытие новых предприятий на территории Мариуполя». И заграница помогла Начиная с прошлого года Мариуполь активно использует средства международных организаций – в нашем городе появилось первое в Украине социальное общежитие для переселенцев, современная амбулатория на Восточном, закуплены троллейбусы, отремонтированы районные центры социальных служб для семьи, детей и молодежи. А также открыт ЦНАП, реализован проект «Социальная вода» и многие другие. В числе первоочередных задач городской власти – сделать энергоэффективными муниципальные объекты, прежде всего школы, детсады, больницы, социальные центры. Сделано городом немало, да и в планах проектов – не меньше. Юлия Франжева