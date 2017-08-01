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Четверг, 10 августа 2017 года, № 82
Уважаемые читатели!
Если у вас есть вопросы, касающиеся обязательной установки общедомовых тепломеров и водомеров, показания которых будут учитываться при начислении платы за услуги каждому потребителю (Закон Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения»), просим задавать их по телефону 47-45-93 или присылать на электронный адрес: yulia.franzheva@mtv.pics, с указанием Ф.И.О, адреса и контактного телефона. Ваши вопросы мы переадресуем профильным специалистам ДРЖКИ, «Мариупольтеплосети» и «Горводоканала».