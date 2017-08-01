

Инвестиционный катализатор

У Мариуполя грандиозные планы развития, и это подтверждают объемы финансовых вложений в городскую инфраструктуру – они выросли в 20 раз! Подробнее...



Безопасность – выше, доверия – больше

Мариуполь отпраздновал вторую годовщину создания Нацполиции Украины Подробнее...



Как адаптировать медреформу к реалиям

В Мариуполе приступили к обновлению системы здравоохранения – в планах сокращение койко-мест, обучение персонала и создание кластеров Подробнее...



Мариупольские дефлимпийцы привезли пять наград!

Вчера наш город торжественно встретил своих спортсменов. Медальный зачет потрясающий: шесть спортсменов – пять наград Подробнее...