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Четверг, 10 августа 2017 года, № 82
Street Workout-2017
Итоги Донецкого областного чемпионата
Номинация
Workout фристайл
1 место. Вячеслав Шабанов
2 место. Владимир Овсеенко
3 место. Денис Волчек
Номинация Streetlifting:
До 65 кг
1 место. Вячеслав Шабанов
2 место. Роман Шкиренков
3 место. Виктор Сумятин
65-80 кг
1 место. Олег Зимовец
2 место. Аркадий Шурупов
3 место. Виктор Славченко
80-95 кг
1 место. Олег Гармаш
2 место. Алексей Литвиненко
3 место. Вячеслав Булгаков
Номинация «Женское двоеборье»
1 место. Ольга Критикова
Workout Рекорды
Номинация «Выходы на две силой»
1 место. Дмитрий Клименко
2 место. Вячеслав Шабанов
3 место. Виктор Сумятин
Номинация «Удержание флажка»
1 место. Илья Данно
2 место. Владислав Марченко
Номинация «Передний вис»
1 место. Вячеслав Шабанов
2 место. Дмитрий Клименко
3 место. Виктор Сумятин
Номинация «Стойка на руках»
1 место. Иван Люльчук
2 место. Вячеслав Шабанов
Номинация «Подтягивания +32 кг»
1 место. Олег Гармаш
2 место. Олег Зимовец
3 место. Вячеслав Шабанов
Номинация «Подтягивания на одной руке»
1 место. Дмитрий Клименко
2 место. Вячеслав Шабанов
Номинация «Отжимания на брусьях +48 кг»
1 место. Олег Гармаш
2 место. Дмитрий Латыш
3 место. Виктор Славченко