Четверг, 10 августа 2017 года, № 82





Насолили сопернику

Фото Владислава Лупаненко. Секреты чемпионов. В боксе важна не только физическая подготовка, но и интеллект, считает Марк.





Наши боксеры приехали с победой с международных турниров

Завершился чемпионат Европы по боксу среди юношей (школьники 2003-2004 гг. р.), который проходил в городе Вилча, Румыния, с 17 по 26 июля. В соревнованиях принимали участие 257 спорт­сменов из 29 стран мира. Национальная сборная Украины по боксу среди юношей завоевала восемь медалей. В сборную вошло 19 юных спортсменов, в их числе и два мариупольца – Владислав Васьковский и Марк Шумакер.

Владислав Васьковский соревновался в весовой категории до 46 кг. По словам тренера, Андрея Музыки, хорошая подготовка Владислава помогла ему выиграть первый бой, но подвело отсутствие международного опыта. Поэтому наш юный соотечественник занял пятое место.

Другой воспитанник Андрея Музыки – Марк Шумакер сражался в категории до 65 кг. Первый поединок (с представителем Турции) юный мастер кожаной перчатки завершил победой со счетом 5:0.

Как рассказывает Марк, противник был достаточно сильным, к тому же он уже являлся призером чемпионата Европы в старшем возрасте. «Волновался, конечно, но смог доказать, что я лучше!» – делится впечатлениями юный боксер. Это не первая победа мариупольца: перед чемпионатом Европы на всеукраинских соревнованиях в Ивано-Франковской области он стал чемпионом Украины среди юношей 2003-2004 гг. рождения в весовой категории до 65 кг.

Андрей Музыка считает, что Марк Шумакер, выступая в составе сборной Украины на чемпионате Европы по боксу среди юниоров, достойно представил родной город, завоевав бронзовую медаль: «Марк – боксер атакующего плана, может провести серию из пяти-шести ударов, и своим ведением боя он «подмочил картинку» в карьере турецкого противника».

Марк Шумакер увлекается боксом с шести лет, а начиналось все с рассказов отца и просмотров профессиональных боев по телевизору. В восьмилетнем возрасте Марк уже посещал спортивную секцию по боксу. Правильная работа с дыханием, качественная подготовка, быстрая реакция и интеллект – вот залог победы, считает чемпион: «Здесь думать приходится не меньше, чем в шахматах. Ведь нужно не только предугадать действия соперника, прокручивая в голове возможные комбинации ударов, но и рассчитать их слабину и силу».

Начальник управления физической культуры и спорта Алексей Казанцев поздравил мариупольского спортсмена с бронзовой медалью чемпиона Европы по боксу. «Высокий результат на международном уровне – это не только еще один шаг к успеху. Это также большая ответственность, ведь на тебя равняются сверстники в школе», – подчеркнул Алексей Казанцев, вручая подарки от Мариупольского горсовета.

Первый вице-президент федерации бокса Мариуполя Евгений Зыков присоединился к поздравлениям и вручил спортсмену и его тренеру Андрею Музыке денежные премии от президента федерации Вадима Бойченко. Он заметил, что для мариупольской школы бокса выступление Марка – настоящее достижение.

Катерина Бережная