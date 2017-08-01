Четверг, 10 августа 2017 года, № 82 Город спорта с Антоном Луковниковым

Мариуполь стал центром областного этапа Street Workout-2017 Фото Анатолия Кононова/ Без тренажеров и спортзалов. На соревнованиях в Городском саду спортсмены демонстрировали недюжинную силу.



Донецкую область на чемпионате Украины представят сильнейшие Мариуполь – город сильных и спортивных людей. В минувшие выходные впервые в нашем городе проходили областные соревнования по воркауту. В Городском саду спортсмены из разных уголков Донецкой области боролись за участие в чемпионате Украины. Увлечение с детства История «уличного спорта» в Мариуполе началась 4 января 2015 года. «Тогда мы просто собрались компанией у моря и начали тренироваться. После двух лет мы уже выросли до того, что проводим областные соревнования»», – рассказал Руслан Украинский, организатор чемпионата по Street Workout-2017. У этого вида спорта много поклонников по всему миру, воркаут стал известен в начале 2000-х и сегодня превратился в популярный в мире любительский спорт. «Я всегда принимаю участие в таких соревнованиях, занимаюсь с детства на турнике и брусьях. Мне это интересно, к тому же неплохо получается. Хочу попробовать свои силы на чемпионате Украины», – рассказал Олег Гармаш, участник соревнований. Турник для всех Может показаться, что турник рассчитан только на молодых парней, однако это не так. Ольга хотя и единственная представительница прекрасного пола на соревнованиях, однако далеко не единственная в мире увлеченная воркаутом девушка: «Я думаю, что на самом деле в этом спорте много девочек, девушек и женщин. Не у всех девчонок все сразу получается, многие стесняются, но стремление есть». И если молодые парни и девушки ожидаемо участвовали в подобных соревнованиях, то увидеть подтягивающегося на перекладине с отягощением в несколько десятков килограммов 67-летнего мариупольца было для многих неожиданностью. «Раньше я занимался бегом, но, к сожалению, получил травму колена. Перестал бегать и пошел на турник, – рассказал Андрей Костенко, кстати, отметивший, что через несколько месяцев выходит на пенсию. – В этом спорте я совсем недавно, всего второй год, воркаут помогает не стареть». Рельефные атлетические фигуры парней заинтересовали мариупольских девушек. «Ребята все молодцы. Красивые, спортивные, у них будут здоровые дети. думаю, что у них будет много поклонниц», – смущенно поделилась впечатлениями молодая мариупольчанка Вера, которая первый раз пришла на такое соревнование. СильнейшихвЂ‚спортсменов страны судьи назовут 24 августа: в День независимости Украины в Днепре состоится чемпионат Украины по воркауту. Благодаря Интернету С распространением интернета у спортсменов-любителей, тренирующихся на турниках, появилась возможность делиться опытом, демонстрировать собственные достижения и находить единомышленников, что повлекло появление одиночных и командных соревнований по Street workout.