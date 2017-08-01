Вторник, 8 августа 2017 года, № 81





«Мариуполь – мой город»

Студент и общественник Евгений Гребенович готов преображать наш город к лучшему

Детство и школьные годы Евгения прошли в тихом селе Казацкое Новоазовского района. Активная жизненная позиция помогала покорять вершину за вершиной: от капитана волейбольной команды села до главного командира в военно-патриотической игре. Как

и у многих украинцев, с началом военных действий в Донбассе жизнь парня разделилась на «до» и «после». В бурном 2014-м он учился в Мариупольском государственном университете на двух специальностях: изучал право и практическую психологию. После оккупации села понял, что не сможет там жить. Свое будущее он связывал только с Украиной.

На данный момент Женя оканчивает магистратуру – решил связать свою профессиональную деятельность с наукой о человеческой психике, является членом общественной организации «Мариупольский союз молодежи» и называет наш город у моря родным: «Как только приехал в Мариуполь – понял: это мой город. Он сейчас делает успешные шаги к развитию во всех сферах, модернизируется». Кстати, это слова человека, повидавшего много других украинских городов, где Евгений бывал как активный участник различных всеукраинских семинаров, тренингов и школ по психологии.

Участие в одной из программ ЮНИСЕФ помогло нашему герою приобрести неоценимый опыт: «Это была разработка и внедрение в жизнь проекта по кейс-менеджменту, от английского case management – «ведение случая». Чтобы облегчить и модернизировать работу с социально незащищенными слоями населения, необходима систематизация нормативной базы и разработка электронного реестра».

Входя в состав активной молодежи Мариуполя, Евгений планирует и дальше расширять поле своей профессиональной деятельности и трудиться на благо города, ставшего родным, и его жителей.

«Мне нравится, что Мариуполь не просто работает на имидж курорта, он становится им! Культурная, экономическая и социальная сферы поднимаются на новый уровень, город преображается на глазах. И я обязательно буду частью всего этого!» – уверен Евгений.

Катерина Бережная