Вторник, 8 августа 2017 года, № 81

Призвание – волонтер Фото Владислава Лупаненко: Предначертано судьбой. Переехав в Мариуполь, Вера Кочура протягивает руку помощи тем, кто нуждается в поддержке и заботе.



Наш город стал для Веры Кочуры вторым домом, а переселенцы – одной семьей В наш город семья Веры Кочуры перебралась в 2014 году, когда Широкино оказалось полем активных боевых действий. «Так сложилось, что дети уже жили в Мариуполе, младший ходил в первый класс, муж работал тут, – рассказывает Вера Кочура. – В селе у нас был семейный бизнес, но война ворвалась в нашу жизнь неожиданно и внесла свои коррективы – от былого Широкино практически ничего не осталось». Новая мариупольчанка вспоминает, как в феврале 2015 года судьба намекнула: твое призвание – волонтерство. «Из-за военных действий село было разделено на две части – охраняемую ВСУ и захваченную террористами, транспорт не ходил, – рассказывает Вера Кочура. – Довелось собственными силами вместе с односельчанами эвакуировать с неподконтрольной территории тех, кто не мог самостоятельно вы­ехать. И помогая таким же, как я, людям, почувствовала, что это доброе дело согревает душу и дает мне силы». Мариуполь стал для семьи Кочура родным, сама же Вера сейчас трудится в Левобережном центре социальных служб для семьи, детей и молодежи. Работу она нашла неожиданно, предложение исходило от ЮНИСЕФ, Мариупольского союза молодежи и Центра социальных служб. «Я была какое-то время волонтером, помогала социальным службам, переселенцам из других районов. Когда люди приезжали в новый для них город, очень многие терялись, не знали, куда и к кому обращаться. Организаторский опыт у меня был, и я прекрасно понимала проблемы людей, которые бежали от войны и искали защиты, мира и перспектив в Мариуполе, – поделилась Вера Кочура. – Вы знаете, всех тянет туда, откуда они родом. И у нас есть мечта когда-нибудь вернуться в Широкино, но сейчас все планы и приоритеты направлены в сторону Мариуполя – здесь наш дом, и мы хотим, чтобы в нем все было благополучно». Антон Луковников